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Hernán Barcos confesó acercamiento con la esposa de Pablo Guede: "Quédese tranquila"

Hernán Barcos contó detalles de la pelea que tuvo con Pablo Guede durante el Alianza Lima vs. Sporting Cristal, y mencionó a la esposa del DT blanquiazul.

Francisco Esteves
Hernán Barcos confesó acercamiento con la esposa de Pablo Guede.
Hernán Barcos confesó acercamiento con la esposa de Pablo Guede.
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La semana pasada, Pablo Guede y Hernán Barcos protagonizaron una fuerte pelea tras el partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo. Ahora, el delantero de los celestes reveló qué sucedió exactamente y dentro de su explicación involucró a la esposa del director técnico blanquiazul. A continuación, te brindamos todos los detalles.

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De acuerdo con una entrevista del 'Pirata' con RPP, él se acercó a saludar al banco de los íntimos debido a que ahí se encontraba su amigo Emiliano Papa, pero cuando quiso darle la mano al entrenador este lo rechazó y posteriormente empezó a insultarlo, lo que desencadenó los hechos que luego se filtraron en videos. Sin embargo, la explicación no acabó ahí, sino que confesó más datos insólitos.

"Cuando termina el partido salgo y estoy pasando del túnel al vestuario y estaba todo el staff de Alianza Lima. Saludo a cada uno porque tengo cariño y respeto. Entonces de la nada viene corriendo Pablo y me dice 'Pégame, pégame'. Y le digo '¿Qué te voy a pegar? Yo no te hice nada. Anda para allá'. Me voy para atrás y ahí pasa una mujer diciéndome 'Sí, nunca sabes nada'. No me acuerdo bien las palabras y justo Tito Ordóñez estaba atrás y le preguntó '¿Quién es esa mujer?'. Y me dice 'Es la esposa de Pablo Guede'. Me acerco y le digo 'Un gusto, soy Hernán Barcos. ¿Sabe qué pasó? Fui a saludar a su marido y el maleducado me sacó la mano. Eso fue lo que pasó, señora. Yo no soy un maleducado'. Me fui y estaba con un compañero de testigo", indicó Hernán Barcos.

De esta forma, el 'Pirata' reveló que incluso la esposa de Pablo Guede se vio envuelta en la pelea que tuvo lugar en el Estadio Alberto Gallardo del Rímac. Lo cierto es que la pequeña discusión no pasó a mayores y tanto el delantero de Sporting Cristal como el entrenador de Alianza Lima siguieron concentrados con sus respectivos clubes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Hernán Barcos reveló si seguirá o no en Sporting Cristal

Hernán Barcos también comentó si tiene planeado continuar con su carrera profesional en Sporting Cristal. "Estamos conversando, también estoy viendo qué quiero ver en el futuro. Tenemos que conversar, no nos hemos sentado a conversar, pero seguramente acá pronto nos sentaremos", indicó el delantero argentino.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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