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Carlos Bustos, ex Alianza Lima, fue anunciado en club peruano para jugar los playoffs: "Bienvenido"
Carlos Bustos, ex Alianza Lima, acaba de ser anunciado como director técnico de un club peruano para disputar los playoffs y salir campeón.
Carlos Bustos, hermano de Fabián (DT de Universitario), es sumamente recordado en el fútbol peruano por su paso en Alianza Lima, club donde salió campeón de la Liga 1 2021 tras vencer a Sporting Cristal en la gran final. Ahora, el conocido entrenador argentino acaba de ser confirmado como flamante refuerzo de un club nacional para disputar los playoffs y poder salir campeón.
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Como sabemos, tras su paso en tienda blanquiazul, el director técnico pasó por diversos clubes dentro del Perú y en el extranjero, aunque recientemente estuvo al mando de UTC de Cajamarca a lo largo del Torneo Apertura, pero fue destituido por malos resultados. Pese a ello, ahora una nueva institución deportiva decidió confiar en él y lo eligió como su nuevo estratega.
Se trata de Unión Comercio. El cuadro de Moyobamba se encuentra disputando la Liga 2 y sueña con el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano. Carlos Bustos fue anunciado por todo lo alto como su director técnico para la parte final de la temporada y los hinchas se han emocionado por contar con alguien sumamente experimentado.
Carlos Bustos anunciado en Unión Comercio.
El cuadro de la selva se encuentra a punto de disputar los playoffs de la Segunda División del Perú, donde luchará por conseguir el boleto a la Liga 1. La próxima semana enfrentará a la Universidad San Martín por la ida de las semifinales y luego, entre el 21 y 22 de noviembre, disputará el partido de vuelta. En caso clasifique a la gran final, esta será a ida y vuelta entre el 28 de noviembre y 6 de diciembre.
Trayectoria de Carlos Bustos
Estos han sido sus clubes:
- Monarcas Morelia
- Neza
- Chivas
- Dorados Sinaloa
- San Luis
- Cafetaleros
- U. San Martín
- FBC Melgar
- Alianza Lima
- Blooming
- The Strongest
- Deportivo Garcilaso
- UTC
- Unión Comercio
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