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Carlos Bustos, ex Alianza Lima, fue anunciado en club peruano para jugar los playoffs: "Bienvenido"

Carlos Bustos, ex Alianza Lima, acaba de ser anunciado como director técnico de un club peruano para disputar los playoffs y salir campeón.

Francisco Esteves
Carlos Bustos, ex Alianza Lima, fue anunciado en club peruano.
Carlos Bustos, ex Alianza Lima, fue anunciado en club peruano.
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Carlos Bustos, hermano de Fabián (DT de Universitario), es sumamente recordado en el fútbol peruano por su paso en Alianza Lima, club donde salió campeón de la Liga 1 2021 tras vencer a Sporting Cristal en la gran final. Ahora, el conocido entrenador argentino acaba de ser confirmado como flamante refuerzo de un club nacional para disputar los playoffs y poder salir campeón.

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Como sabemos, tras su paso en tienda blanquiazul, el director técnico pasó por diversos clubes dentro del Perú y en el extranjero, aunque recientemente estuvo al mando de UTC de Cajamarca a lo largo del Torneo Apertura, pero fue destituido por malos resultados. Pese a ello, ahora una nueva institución deportiva decidió confiar en él y lo eligió como su nuevo estratega.

Se trata de Unión Comercio. El cuadro de Moyobamba se encuentra disputando la Liga 2 y sueña con el ascenso a la máxima categoría del fútbol peruano. Carlos Bustos fue anunciado por todo lo alto como su director técnico para la parte final de la temporada y los hinchas se han emocionado por contar con alguien sumamente experimentado.

Carlos Bustos, Unión Comercio, Liga 2

Carlos Bustos anunciado en Unión Comercio.

El cuadro de la selva se encuentra a punto de disputar los playoffs de la Segunda División del Perú, donde luchará por conseguir el boleto a la Liga 1. La próxima semana enfrentará a la Universidad San Martín por la ida de las semifinales y luego, entre el 21 y 22 de noviembre, disputará el partido de vuelta. En caso clasifique a la gran final, esta será a ida y vuelta entre el 28 de noviembre y 6 de diciembre.

Trayectoria de Carlos Bustos

Estos han sido sus clubes:

  • Monarcas Morelia
  • Neza
  • Chivas
  • Dorados Sinaloa
  • San Luis
  • Cafetaleros
  • U. San Martín
  • FBC Melgar
  • Alianza Lima
  • Blooming
  • The Strongest
  • Deportivo Garcilaso
  • UTC
  • Unión Comercio
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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