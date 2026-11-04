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Pablo Guede, DT de Alianza Lima, dio trágica noticia sobre Renzo Garcés: "Se rompió"
Pablo Guede dio una pésima noticia a los hinchas de Alianza Lima. A poco de los muy probables playoffs de la Liga 1, Renzo Garcés la pasa mal.
Alianza Lima y su hinchada saben que es complicado llevarse el título de la Liga 1 en temporada regular, ya que el Torneo Clausura parece una utopía a estas alturas. Por ello, muchos ya piensan en lo que serán los playoffs ante el ganador del segundo certamen del año, y en ese sentido el pueblo blanquiazul se llevó una pésima noticia al conocer que Renzo Garcés, uno de sus principales elementos, no la pasa bien físicamente.
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En caso hayan finales, estas se disputarán en las próximas semanas y no hay tiempo para que un jugador lesionado se recupere, por lo que Pablo Guede debe cuidar al máximo a cada uno de sus futbolistas. En ese sentido, el periodista Marcello Merizalde informó mediante sus redes sociales que el director técnico de Matute brindó un detalle delicado sobre el defensa de la selección peruana.
“Pablo Guede, DT de Alianza Lima, confirma en 'Doble Punta' que Renzo Garcés se rompió la nariz”, indicó el mencionado comunicador, por lo que se espera una pronta recuperación por parte del central para que pueda estar en los partidos decisivos de Alianza Lima. Los blanquiazules aún cuentan con chances de llevarse el Torneo Clausura, pero son muy remotas.
Renzo Garcés ha jugado 30 partidos con Alianza Lima este 2026.
Recordemos que, de acuerdo con el reglamento de la Liga 1, si Universitario sale campeón del segundo certamen de la temporada habrá final directa con los de La Victoria, esto porque ambos ocupan el primer y segundo lugar del acumulado (Alianza va primero). Sin embargo, si otro club se lleva el Clausura y la 'U' queda como segundo de la tabla anual, ambos afrontarán una semifinal y los íntimos esperarán al vencedor en la definición por el título.
Trayectoria de Renzo Garcés
Recordemos que el central tiene contrato en Alianza Lima hasta diciembre del 2028:
- Universidad San Martín | 2013-2017
- Sporting Cristal | 2017-2021
- Club César Vallejo | 2021-2024
- Alianza Lima | 2024-Actualidad
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