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Universitario confirmó cuatro bajas para partido ante Sport Boys por el Torneo Clausura

Universitario se mentaliza en su enfrentamiento ante Sport Boys por el Torneo Clausura y se confirmó que tendrá que afrontar el partido sin cuatro jugadores destacados.

Angel Curo
Universitario confirmó cuatro bajas para partido ante Sport Boys por el Torneo Clausura
Universitario confirmó cuatro bajas para partido ante Sport Boys por el Torneo Clausura | Foto: Universitario
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Universitario de Deportes tiene un trascendental partido ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los cremas tienen la obligación de ganar en el Estadio Monumental para escalar al liderato en la tabla de posiciones. Sin embargo, en la previa se confirmó que tendrán la ausencia de cuatro jugadores en su convocatoria.

Universitario puede estar tranquilo por dos motivos.

PUEDES VER: Sport Boys va contra la historia: los 2 motivos para que Universitario esté tranquilo en el Monumental

Universitario confirmó cuatro bajas para partido ante Sport Boys

La escuadra merengue es consciente de que necesita contar con cada uno de sus jugadores para encarar la recta final del campeonato. En ese sentido, el partido ante Sport Boys se prevé como un duelo de alta intensidad, aunque se confirmó que la ‘U’ tendrá la ausencia de cuatro futbolistas. Se trata de Matías Di Benedetto, Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Juan Manuel Requena.

La ausencia más destacada de Universitario será la de Di Benedetto, quien sigue recuperándose de su lesión y, aunque ya ha entrenado con el grupo, sigue sin poder entrar en la convocatoria de Fabián Bustos. Además, el periodista Enrique Vega reveló que ha presentado molestias nuevamente.

Matías Di Benedetto, Universitario de Deportes

Matías Di Benedetto no logró recuperarse por completo de su lesión y seguirá siendo baja en Universitario.

Por su parte, en el caso de Guivin, Quiroz y Requena sus ausencias en la nómina se deben netamente a decisión del comando técnico. Los tres jugadores no han venido siendo considerados en los últimos partidos y resulta evidente que no entran en los planes de Fabián Bustos para la recta final del Torneo Clausura.

Una situación que ha sorprendido especialmente considerando que los tres futbolistas fueron fichajes estelares de Universitario para el segundo tramo de la temporada y se esperaba que tuvieran mayor regularidad.

Fabián Bustos alista cambio en el arco de Universitario

Otra de las incógnitas que tenían los hinchas era por saber si Diego Romero seguiría siendo el titular luego de los cuestionamientos en su contra y, en especial, tras su error en el gol de Atlético Grau. Sin embargo, el periodista Gustavo Peralta reveló que todo hace indicar que Miguel Vargas será el titular.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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