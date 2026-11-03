Carlos Desio, DT de Sport Boys, elogió a dos futbolistas de Universitario: "Peligrosos"

Sport Boys visitará a Universitario de Deportes por partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura. Los rosados llegan con la moral a tope tras conseguir un agónico triunfo en Cusco y buscarán dar el batacazo en el Estadio Monumental. A pocas horas del esperado cotejo, Carlos Desio, técnico de la ‘Misilera’, brindó sus apreciaciones sobre el partido en el coloso de Ate y elogió a dos figuras del plantel merengue.

Carlos Desio, DT de Sport Boys, elogió a dos futbolistas de Universitario

En entrevista para el programa 'Fútbol como Cancha' de RPP, el estratega argentino destacó la importancia de César Inga y Andy Polo en materia ofensiva. Para Desio, ambos carrileros son dos de los jugadores más peligrosos en el esquema de Fabián Bustos, motivo por el cual buscará neutralizar sus proyecciones por las bandas y evitar que generen peligro en campo rival, especialmente durante las transiciones ofensivas del conjunto crema.

"El mediocampo de Universitario es lo que más puede dañar, aunque Polo e Inga también son peligrosos. Tenemos que tener un orden defensivo, ser fuertes en la segunda pelota y construir el juego", manifestó Desio en conversación con el citado medio.

Carlos Desio elogió a César Inga y Andy Polo en Universitario

De esta manera, Carlos Desio dejó en claro que Sport Boys deberá mostrar su mejor versión para competir ante Universitario y frenar el poderío ofensivo del conjunto crema. La 'Misilera' buscará aprovechar el buen momento anímico de sus jugadores para conseguir un resultado positivo en su visita al Estadio Monumental.

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Boys?

Vale resaltar que Universitario y Sport Boys medirán fuerzas este miércoles 4 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental U Marathon. La transmisión del compromiso irá por la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional.

Recordemos que este encuentro, pactado anteriormente para el 28 de octubre, fue reprogramado por la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) debido a que coincidía con la procesión del Señor de los Milagros.