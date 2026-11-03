Franco Velazco, administrador de Universitario, habló sobre posible fichaje de ex Stuttgart: "Novedades"

Universitario de Deportes se encuentra enfocado en ganar su próximo partido ante Sport Boys por el Torneo Clausura y mantenerse firme en su objetivo de conquistar el tetracampeonato. No obstante, en paralelo, la directiva ya está planificando la conformación del plantel para el 2027. En ese contexto, Franco Velazco, administrador del cuadro crema, dio detalles sobre la posible llegada de un futbolista con pasado en la Bundesliga.

Franco Velazco, administrador de Universitario, habló sobre posible fichaje de ex Stuttgart

A su llegada a Lima tras la victoria del conjunto merengue en Trujillo, el titular de la institución estudiantil habló sobre la posible llegada de Carlos Gruezo, exjugador de Stuttgart y Santos Laguna, vinculado con el club tras su presencia en el Estadio Monumental en la fecha 13 ante Juan Pablo II. Al respecto, Velazco negó que exista un acuerdo con el ecuatoriano de 31 años y explicó que su presencia en el coloso de Ate fue por invitación de parte de algunos jugadores del plantel que lo conocen.

"No hay nada definido todavía (con Carlos Gruezo), son especulaciones de la prensa. La presencia de él en el Monumental se da a una invitación, hay jugadores que han compartido con él en otros equipos. Se le invitó al Monumental. Las contrataciones pasan por un proceso de análisis con el comando técnico. Estamos trabajando desde ya y esperemos a fin de campeonato dar algunas novedades para los hinchas de la U", dijo en diálogo con Raúl Chávez.

Carlos Gruezo es voceado como fichaje de la 'U' para el 2027.

De esta manera, Franco Velazco dejó en claro que Universitario todavía no define la incorporación de Carlos Gruezo, pese a su presencia en el Monumental. El administrador crema señaló que las decisiones sobre los fichajes se tomarán tras un análisis conjunto con el comando técnico, pensando en la temporada 2027.

Universitario vs Sport Boys: fecha y hora del partido

Vale resaltar que Universitario enfrentará a Sport Boys este miércoles 4 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Monumental en partido pendiente de la fecha 14. Como se recuerda, dicho cotejo fue reprogramado por la Liga de Fútbol Profesional Peruana (LFPP) debido a que coincidía con la procesión del Señor de los Milagros del pasado 28 de octubre.