Alineaciones Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura 2026: once de Guede para ganar en Matute

Todo va quedando listo para el duelo entre Alianza Lima vs Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Alejandro Villanueva. Ambos elencos saldrán al campo en busca de la victoria para sus objetivos colectivos. Es por ello que te mostramos las alineaciones que alistan los directores técnicos para celebrar al término de los 90 minutos.

Alineación de Alianza Lima vs Cienciano

Este es el once que alista Pablo Guede para conseguir la victoria en Matute: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Mateo Antoni; Marcos Huamán, Fernando Gaibor, Alan Cantero, Jesús Castillo; Federico Girotti, Gaspar Gentile y Eryc Castillo.

Alianza Lima viene de caer ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026.

Una de las novedades en el once de Alianza Lima es la presencia de Alan Cantero ante la baja de Jairo Vélez por la lesión sufrida en el choque ante Sporting Cristal. Pablo Guede moverá algunas fichas sabiendo que debe sostener el primer lugar de la Tabla Acumulada y se aferra a un sueño por el título del Torneo Clausura 2026.

Alineación de Cienciano vs Alianza Lima

Esta es la formación que prepara Horacio Melgarejo en La Victoria: Gonzalo Falcón; Carlos Cabello, Maximiliano Amondaraín, Kevin Becerra, Marcos Martinich; Santiago Arias, Ademar Robles; Cristian Souza, Ray Sandoval, Nicolás Bandiera; Carlos Garcés.

Matías Succar no jugará ante Alianza Lima.

Una de las ausencias en Cienciano será Matías Succar, quien no podrá estar contra Alianza Lima debido a que en las condiciones del contrato de préstamo no puede jugar ante el elenco dueño de su pase. De esta manera, el equipo de Horacio Melgarejo tratará de poner todas sus fichas a Carlos Garcés para ser el arma de gol en Matute.