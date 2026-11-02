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Alianza Lima suma 3 'refuerzos' para duelo clave ante Cienciano por el Torneo Clausura

Los blanquiazules enfrentarán a Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva por un partido clave de cara al Torneo Clausura 2026.

Gary Huaman
Alianza Lima enfrentará a Cienciano en Matute.
Alianza Lima enfrentará a Cienciano en Matute. | Foto: Alianza Lima
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Se viene un tremendo partido por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. Este martes 3 de noviembre, Alianza Lima enfrentará a Cienciano en el Estadio Alejandro Villanueva con el objetivo de seguir escalando puestos en esta competencia, asegurar el primer lugar de la tabla acumulada y sellar prácticamente su clasificación a los playoffs directos por el título nacional.

Sporting Cristal, Alianza Lima y Universitario definirían el título.

PUEDES VER: Si el Torneo Clausura acabase hoy: así se definiría el título de la Liga 1 2026

De cara a este encuentro, los hinchas blanquiazules acaban de recibir una buena noticia y es que el cuadro íntimo acaba de sumar tres importantes refuerzos. De acuerdo a la información del periodista José Varela, los futbolistas Esteban Pavez, Mateo Antoni y Jairo Vélez se recuperaron de sus respectivas lesiones y entrarán en la lista de convocados.

En el caso del chileno, este había sufrido un desgarro y no estuvo presente ante CD Moquegua y Sporting Cristal. La última vez que jugó un encuentro oficial con Alianza Lima fue ante Atlético Grau en Matute, el pasado domingo 18 de octubre. Encuentro en el que solo disputó 45 minutos porque se le recrudeció la lesión.

Sobre Mateo Antoni, este también tenía un golpe en la rodilla y no estuvo contra los moqueguanos y celestes. Sin embargo, ya está totalmente recuperado y jugará contra el Papá en Matute. En cuanto a Jairo Vélez, este quedó totalmente habilitado para este partido, pues se recuperó de la pequeña molestia que lo sacó del segundo tiempo ante Sporting Cristal.

Alianza Lima

Antoni, Velez y Pavez fueron convocados ante Cienciano.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Cienciano?

El partido entre Alianza Lima vs Cienciano se llevará a cabo este martes 3 de noviembre a las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026. La transmisión estará a cargo de L1 Max y L1 Play, pero podrás seguir el minuto a minuto y todas las incidencias en Líbero.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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