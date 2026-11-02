¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano, canal y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Alianza Lima salta a la cancha del Estadio Alejandro Villanueva en un cruce determinante por la decimoquinta jornada del Torneo Clausura. Los victorianos llegan enfocados en mantener la compostura y sumar de a tres en casa para mantenerse firmes en la lucha por el campeonato nacional, dejando atrás las polémicas externas que rodearon los últimos encuentros.

Por su parte, Cienciano del Cusco llega a la capital con la consigna de dar el golpe en Matute y rascar puntos clave que le permitan acomodarse en los puestos de clasificación a torneos internacionales. La escuadra imperial promete dar batalla desde el pitazo inicial en lo que prevé ser uno de los duelos más atractivos de la jornada liguera.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Cienciano?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano se disputará el martes 3 de noviembre. El pitazo inicial está programado para las 8.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios para seguirlo desde otros países:

Perú, Colombia, Ecuador: 8.00 p. m.

Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Brasil: 10.00 p. m.

México (CDMX): 7.00 p. m.

¿En qué canal y dónde ver Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO?

La transmisión en directo del compromiso estará a cargo de L1 MAX (anteriormente Liga 1 MAX), señal disponible en la parrilla de operadores como DirecTV, Claro TV, Best Cable y Win. Asimismo, podrás disfrutar del encuentro vía streaming a través de la plataforma oficial L1 Play y en las aplicaciones móviles de DGO y Claro Video.

Alianza Lima vs Cienciano: historial y últimos resultados

Cienciano 0-1 Alianza Lima

Cienciano 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima 0-1 Cienciano

Alianza Lima 3-0 Cienciano

Cienciano 2-1 Alianza Lima

Alianza Lima vs Cienciano: apuestas