Tabla de posiciones del Torneo Clausura: revisa cómo va la clasificación con la fecha 16

El Torneo Clausura está de candela. Universitario y Sporting Cristal apuntan a conquistar el segundo certamen de la temporada, aunque equipos como Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso o el propio Alianza Lima aún luchan por la gloria. Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones mientras se disputan los partidos de la fecha quince.

Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Conoce cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:

Puesto EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1 Universitario 14 11 30 2 Sporting Cristal 14 12 28 3 Sport Huancayo 14 6 28 4 Alianza Atlético 15 1 28 5 Melgar 14 10 26 6 D. Garcilaso 14 11 25 7 Juan Pablo II 15 8 25 8 Alianza Lima 14 7 25 9 Sport Boys 14 6 24 10 Cusco FC 15 5 24 11 Atlético Grau 15 -6 18 12 Cienciano 14 -2 17 13 C. Unidos 14 -1 14 14 Los Chankas 15 -16 13 15 FC Cajamarca 14 -11 11 16 CD Moquegua 15 -14 11 17 ADT 14 -13 10 18 UTC* 14 -14 0

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura

Sábado 31 de octubre

Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

Domingo uno de noviembre

CD Moquegua 0-0 Los Chankas CyC

Cusco FC 0-1 Sport Boys

Atlético Grau 1-3 Universitario

Lunes dos de noviembre

Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.

UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.

Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.

Martes tres de noviembre