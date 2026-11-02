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Tabla de posiciones del Torneo Clausura: revisa cómo va la clasificación con la fecha 16
El Torneo Clausura se intensifica, con Universitario y Sporting Cristal encabezando la lucha por el título. Otros equipos como Sport Huancayo y Alianza Lima también están en la contienda.
El Torneo Clausura está de candela. Universitario y Sporting Cristal apuntan a conquistar el segundo certamen de la temporada, aunque equipos como Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso o el propio Alianza Lima aún luchan por la gloria. Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones mientras se disputan los partidos de la fecha quince.
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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026
Conoce cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:
|Puesto
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Universitario
|14
|11
|30
|2
|Sporting Cristal
|14
|12
|28
|3
|Sport Huancayo
|14
|6
|28
|4
|Alianza Atlético
|15
|1
|28
|5
|Melgar
|14
|10
|26
|6
|D. Garcilaso
|14
|11
|25
|7
|Juan Pablo II
|15
|8
|25
|8
|Alianza Lima
|14
|7
|25
|9
|Sport Boys
|14
|6
|24
|10
|Cusco FC
|15
|5
|24
|11
|Atlético Grau
|15
|-6
|18
|12
|Cienciano
|14
|-2
|17
|13
|C. Unidos
|14
|-1
|14
|14
|Los Chankas
|15
|-16
|13
|15
|FC Cajamarca
|14
|-11
|11
|16
|CD Moquegua
|15
|-14
|11
|17
|ADT
|14
|-13
|10
|18
|UTC*
|14
|-14
|0
*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.
Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura
Sábado 31 de octubre
- Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II
Domingo uno de noviembre
- CD Moquegua 0-0 Los Chankas CyC
- Cusco FC 0-1 Sport Boys
- Atlético Grau 1-3 Universitario
Lunes dos de noviembre
- Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.
- UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.
- Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.
Martes tres de noviembre
- Comerciantes Unidos vs ADT | 3.00 p. m.
- Alianza Lima vs Cienciano | 8.00 p. m.
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