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Sport Huancayo vs Melgar por Liga 1

Tabla de posiciones del Torneo Clausura: revisa cómo va la clasificación con la fecha 16

El Torneo Clausura se intensifica, con Universitario y Sporting Cristal encabezando la lucha por el título. Otros equipos como Sport Huancayo y Alianza Lima también están en la contienda.

Wilfredo Inostroza
Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura
Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura | Composición: Líbero
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El Torneo Clausura está de candela. Universitario y Sporting Cristal apuntan a conquistar el segundo certamen de la temporada, aunque equipos como Sport Huancayo, Deportivo Garcilaso o el propio Alianza Lima aún luchan por la gloria. Repasa cómo se va moviendo la tabla de posiciones mientras se disputan los partidos de la fecha quince.

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Tabla de posiciones de la Liga 1 2026

Conoce cómo se va moviendo la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2026:

PuestoEQUIPOSPJDGPUNTOS
1Universitario141130
2Sporting Cristal141228
3Sport Huancayo14628
4Alianza Atlético15128
5Melgar141026
6D. Garcilaso141125
7Juan Pablo II15825
8Alianza Lima14725
9Sport Boys14624
10Cusco FC15524
11Atlético Grau15-618
12Cienciano14-217
13C. Unidos14-114
14Los Chankas15-1613
15FC Cajamarca14-1111
16CD Moquegua15-1411
17ADT14-1310
18UTC*14-140

*El Club UTC fue sancionado con la resta de cinco puntos por resolución de la Comisión Disciplinaria de la FPF.

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura

Sábado 31 de octubre

  • Alianza Atlético 1-0 Juan Pablo II

Domingo uno de noviembre

  • CD Moquegua 0-0 Los Chankas CyC
  • Cusco FC 0-1 Sport Boys
  • Atlético Grau 1-3 Universitario

Lunes dos de noviembre

  • Sport Huancayo vs FBC Melgar | 11.00 a. m.
  • UTC vs Deportivo Garcilaso | 1.15 p. m.
  • Sporting Cristal vs FC Cajamarca | 3.30 p. m.

Martes tres de noviembre

  • Comerciantes Unidos vs ADT | 3.00 p. m.
  • Alianza Lima vs Cienciano | 8.00 p. m.
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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