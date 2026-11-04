Sporting Cristal no jugaría la final de la Liga 1 2026 pese a ser campeón del Clausura 2026

Sporting Cristal tiene un objetivo importante en el cierre de la Liga 1 2026: conquistar el Torneo Clausura y asegurar su presencia en la definición del campeonato nacional. Sin embargo, existe un escenario que podría generar preocupación entre sus hinchas, pues ganar este certamen no necesariamente le permitiría disputar directamente la final de la temporada.

¿Por qué Sporting Cristal no jugaría la final directa siendo campeón del Torneo Clausura 2026?

La explicación está en el reglamento de la Liga 1 2026 y el sistema establecido para los Playoffs. Ser campeón del Torneo Clausura no significa obtener automáticamente un boleto a la final nacional, ya que el equipo también debe cumplir con las condiciones deportivas que establece la competición para acceder a esa instancia.

Sporting Cristal sueña con el título del Torneo Clausura 2026.

El panorama cambia dependiendo de su ubicación en la Tabla Acumulada. El reglamento señala que, si el ganador del Apertura o del Clausura termina entre los dos primeros puestos de la clasificación anual, clasificará directamente a la final. Por ello, si Sporting Cristal gana el Clausura, pero no consigue ubicarse entre los dos primeros del acumulado, tendrá que disputar una semifinal para intentar llegar a la definición del título. Algo que es prácticamente definitivo ya que está lejos de la segunda casilla.

En ese escenario, Alianza Lima, como ganador del Apertura, tiene asegurado su boleto directo a la final por sostenerse entre los dos primeros del Acumulado. Mientras tanto, Sporting Cristal tendría que medirse ante el otro equipo que ocupe una de esas posiciones, siempre que cumpla el requisito de terminar entre los ocho primeros de la Tabla Acumulada. La llave se disputaría en partidos de ida y vuelta y solo el vencedor avanzaría a la gran final.

Partidos que le restan a Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026