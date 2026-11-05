¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT y dónde ver partido por el Torneo Clausura?

Encuentro clave para los objetivos de ambos equipos. Sporting Cristal y ADT se enfrentan en duelo correspondiente a la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este cotejo se realizará en el estadio Unión Tarma y promete ser emocionante de principio a fin.

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¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT?

El partido entre Sporting Cristal vs ADT se juega este sábado 7 de noviembre , en el estadio Unión de Tarma, ciudad ubicada a 3,048 metros sobre el nivel del mar.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

Perú, Colombia y Ecuador: 13.00 horas

Bolivia y Venezuela: 14.00 horas

Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil: 15.00 horas

México y Honduras: 12.00 horas

Estados Unidos: 13.00 horas (Miami y Nueva York) y 10.00 horas (Los Ángeles)

España: 19.00 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

El partido será transmitido por la señal de L1 MAX, canal disponible en diferentes operadores de TV como Movistar, DSports, Claro TV, Best Cable, Win TV, entre otros. Además, puedes ver ONLINE por las plataformas de streaming Movistar TV, DGO, Claro Video, TV 360 y Fanatiz.

Sporting Cristal vs ADT: previa del partido

Sporting Cristal afrontará un encuentro clave en la altura ante ADT en Tarma, con la urgencia de ganar para seguir firme hacia el título del Clausura. El cuadro bajopontino llega motivado tras lograr dos victorias al hilo —3-2 sobre Alianza Lima y 5-0 ante FC Cajamarca—, aunque saldrá enfocado en mejorar sus registros en ciudades altas, donde este año solo festejó ante UTC y CD Moquegua.

A pesar de ese pendiente geográfico, la escuadra rimense prácticamente depende de sí misma para quedarse con el torneo. Aunque comparte el liderato en puntaje con Universitario de Deportes y Sport Huancayo, su mejor diferencia de goles le otorga la primera opción, por lo que sumar de a tres en suelo tarmeño resulta vital a poco del final de la fase regular.

Sporting Cristal viene de golear a FC Cajamarca

Por su parte, ADT saltará al campo a jugarse la vida para sellar definitivamente su permanencia en la máxima categoría. El 'Vendaval Celeste' llega aventajando por cuatro unidades a FC Cajamarca en la lucha por el descenso con seis puntos en disputa, de modo que buscará hacerse fuerte en casa para asegurar la salvación y frenar las aspiraciones del conjunto visitante.