¡Apareció el 'Pirata'! Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de Sporting Cristal ante ADT

Cuando faltaban segundos para el final del primer tiempo, apareció el delantero argentino, quien, tras un gran centro de Santiago González, logró conectar el balón y abrir el marcador.

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