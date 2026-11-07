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¡Apareció el 'Pirata'! Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de Sporting Cristal ante ADT

Cuando faltaban segundos para el final del primer tiempo, apareció el delantero argentino, quien, tras un gran centro de Santiago González, logró conectar el balón y abrir el marcador.

Antonio Vidal
Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de Sporting Cristal ante ADT
Gol de Hernán Barcos para el 1-0 de Sporting Cristal ante ADT | L1 Max
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Cuando faltaban segundos para el final del primer tiempo, apareció el delantero argentino, quien, tras un gran centro de Santiago González, logró conectar el balón y abrir el marcador.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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