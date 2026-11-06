Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por Torneo Clausura 2026: a qué hora juega, dónde ver y pronóstico

Momento de ver un partido clave de la temporada entre Sporting Cristal vs ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura en el Estadio Unión Tarma. Ambos equipos se verán cara a cara el sábado 7 de noviembre a partir de la 1.00 p. m. en el que solo vale el triunfo para cada elenco. La transmisión va por L1 MAX y se espera un choque de mucha intensidad a lo largo de los 90 minutos.

El equipo dirigido por Roberto Mosquera llega motivado tras conseguir una importante victoria frente a FC Cajamarca y se mantiene como líder del campeonato con 31 puntos, gracias a su mejor diferencia de goles. Los celestes saben que no tienen margen de error, pues comparten puntaje con Universitario y Sport Huancayo, por lo que necesitan sumar de a tres para conservar el primer lugar y llegar a la última jornada dependiendo de sus propios resultados.

Por su parte, ADT tendrá una prueba exigente en el Estadio Unión Tarma, donde buscará aprovechar su condición de local para conseguir un triunfo que le permita tomar distancia de los últimos lugares de la tabla acumulada. El conjunto tarmeño viene de empatar 2-2 ante Comerciantes Unidos, resultado que no le permitió avanzar en sus objetivos de permanencia. Actualmente, suma 30 unidades en el acumulado y necesita seguir sumando para evitar complicaciones en las dos jornadas que restan del campeonato.

De esta manera, se espera un partido de mucha intensidad, con dos equipos que tienen objetivos diferentes, pero la misma obligación de conseguir un buen resultado. Sporting Cristal buscará imponer su jerarquía y dar un paso importante hacia la conquista del Torneo Clausura, mientras que ADT intentará hacerse fuerte en la altura de Tarma para dar el golpe ante uno de los candidatos al título.

ADT anuncia el partido ante Sporting Cristal en Tarma.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT?

El partido entre Sporting Cristal vs ADT por el Torneo Clausura 2026 se juega el sábado 7 de noviembre en el Estadio Unión Tarma. El elenco del Rímac tiene una dura prueba en busca de sostener el primer lugar del certamen, por lo que se espera un choque muy intenso.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

Este choque entre celestes y tarmeños inicia a partir de la 1.00 p. m. hora local. De igual manera, te informamos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12.00 m.

Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.

Venezuela, Bolivia: 2.00 p. m.

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 3.00 p. m.

España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs ADT se verá por la señal en vivo de L1 MAX. Asimismo, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo en los aplicativos de DGO, Movistar TV App y TV 360 a través de tu PC, Smart TV y/o teléfono móvil.

Sporting Cristal y ADT jugarán por el Torneo Clausura 2026.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leonardo Díaz, Agustín Álvarez Wallace, Yoshimar Yotún, Luis Iberico, Santiago González, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

ADT: Juan Valencia, Elías Ramos, Joaquín Pereyra, Horacio Benincasa, Orlando Núñez, Luis Pérez, Ángel Ojeda, Joao Rojas, Aldair Rodríguez, Said Peralta y Juan Lucumí.

Entradas Sporting Cristal vs ADT en Tarma

Occidente: S/50

Oriente: S/50

Adulto mayor: S/20

Sporting Cristal vs ADT: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Sporting Cristal se perfila ligeramente como favorito ante ADT en Tarma por el Torneo Clausura 2026. Dicho ello, te informamos las cuotas que se brindan a los aficionados.

CASAS ADT EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 2.62 3.30 2.52 Betano 2.87 3.45 2.37 Caliente 2.75 3.50 2.50 Bet365 2.55 3.40 2.55 Doradobet 2.75 3.40 2.42

Historial Sporting Cristal vs ADT: últimos 5 resultados

Sporting Cristal 5-0 ADT (Copa de la Liga 2026)

ADT 0-1 Sporting Cristal (Copa de la Liga 2026)

Sporting Cristal 2-1 ADT (Liga 1 2026)

ADT 3-2 Sporting Cristal (Liga 1 2025)

Sporting Cristal 2-1 ADT (Liga 1 2025)

Árbitros para el Sporting Cristal vs ADT

El árbitro principal para el partido entre Sporting Cristal vs ADT será Jordi Espinoza. Asimismo, el encargado del VAR será Jhonathan Zamora.