TAS falló a favor de Sporting Cristal y recibirá más de 6 mil dólares: conoce los detalles

Sporting Cristal obtuvo un fallo favorable en el TAS tras la apelación presentada por Independiente de Avellaneda por el caso Martín Cauteruccio. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) emitió su resolución hoy, 6 de noviembre de 2026, en la que admitió parcialmente el reclamo del club argentino y estableció una serie de disposiciones económicas que benefician al conjunto peruano y al delantero uruguayo.

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TAS falló a favor de Sporting Cristal en medio del Torneo Clausura 2026

Según pudo informar el periodista Jean Martín Dueñas, conjuntamente con un documento adjunto, el TAS decidió anular la resolución que había emitido la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA el 11 de julio de 2024, correspondiente al expediente FPSD-13642. Asimismo, declaró que la FIFA sí tenía competencia para resolver la controversia entre las partes. Sin embargo, rechazó las demás peticiones presentadas por Independiente.

Resolución del TAS que falló a favor de Sporting Cristal y Martín Cauteruccio.

Uno de los puntos más importantes del fallo establece que Independiente deberá asumir el 80% de los costos del arbitraje, mientras que el 20% restante será responsabilidad de la FIFA. Además, el tribunal ordenó al club argentino pagar 5.000 francos suizos a Martín Cauteruccio como contribución a los gastos legales en los que incurrió durante este procedimiento.

¿Cuánto dinero recibirá Sporting Cristal por el fallo del TAS?

La resolución también contempla un beneficio económico directo para Sporting Cristal. El TAS ordenó que Independiente de Avellaneda pague 5.000 francos suizos (CHF), equivalentes aproximadamente a 6.120 dólares estadounidenses (USD), al club peruano como contribución a los gastos legales que afrontó durante el arbitraje. De esta manera, el conjunto celeste recibirá el mismo monto establecido para el futbolista Martín Cauteruccio.

En total, Independiente deberá desembolsar 10.000 francos suizos (CHF), equivalentes a unos 12.241 dólares (USD) entre ambos pagos. Es importante precisar que estos montos corresponden a contribuciones para cubrir gastos legales y no representan una indemnización por el fichaje del delantero uruguayo.

Los números de Martín Cauteruccio con Sporting Cristal

Martín Cauteruccio llegó a Sporting Cristal a comienzos de 2024 y rápidamente se convirtió en una de las principales figuras del equipo. Durante su primera temporada registró 39 goles en 31 partidos, contando sus participaciones en la Liga 1 y la Copa Libertadores. En julio de 2025, el club anunció su salida tras alcanzar un acuerdo para resolver su contrato. En total, el delantero uruguayo se despidió de la institución con 49 goles en 49 encuentros disputados durante su año y medio en el Rímac.