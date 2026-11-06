Luis Iberico calentó la previa del Sporting Cristal vs ADT con fuerte mensaje: "Estamos yendo con todo"

Sporting Cristal visitará a su similar de ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los celestes buscarán ratificar su buen momento consiguiendo los tres puntos y seguir firmes en la cima del certamen a dos partidos de culminar la temporada. A pocas horas del esperado compromiso, Luis Iberico, figura del cuadro rimense, rompió su silencio y calentó la previa con un fuerte mensaje para su rival de turno.

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Luis Iberico calentó la previa del Sporting Cristal vs ADT con fuerte mensaje

En declaraciones para la prensa, el futbolista, recientemente convocado a la selección peruana para la fecha FIFA de noviembre, aseguró que los dirigidos por Roberto Mosquera buscarán el triunfo desde el primer minuto del encuentro. Asimismo, expresó su felicidad por su retorno a la ‘Bicolor’ y el buen presente que atraviesa en el conjunto bajopontino.

“Nos hemos preparado porque es un partido muy difícil, así que, estamos yendo con todo. Bastante bien y feliz (por la convocatoria), es un momento bastante lindo, la familia más que todo sabe lo que hemos pasado y aquí también el club”, manifestó Iberico antes de partir junto al plantel cervecero a Tarma.

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De esta manera, Luis Iberico espera trasladar su buen presente individual al próximo compromiso de Sporting Cristal, que necesita sumar tres puntos en su visita a Tarma. El atacante también buscará aprovechar este buen momento para llegar en óptimas condiciones al amistoso de noviembre con la selección peruana.

Números de Luis Iberico con Sporting Cristal en 2026

En una de sus temporadas más regulares vistiendo la camiseta celeste, Luis Iberico lleva 37 partidos jugados este 2026 con Sporting Cristal, entre Liga 1, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Copa de la Liga, con un saldo de 11 goles y 2 asistencias.