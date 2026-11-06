Hernán Barcos dejó contundente respuesta sobre castigo que le impusieron a Pablo Guede
Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, fue suspendido dos fechas por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1 tras el altercado con Hernán Barcos.
Tras conocerse el castigo que recibió Pablo Guede por su altercado con Hernán Barcos, el jugador de Sporting Cristal fue consultado sobre esta medida impuesta por la Comisión Disciplinaria de la Liga 1, que suspendió al entrenador de Alianza Lima por dos fechas y se perderá lo que resta del Torneo Clausura.
El 'Pirata' fue abordado por la prensa en el aeropuerto y cuando se le preguntó sobre el estratega blanquiazul, su respuesta fue enfática: prefiere ya no pronunciarse y dejar zanjado este asunto en el que fue involucrado.
“No voy a hablar del tema más”, dijo el experimentado delantero argentino a poco tomar el vuelo a Jauja, para luego trasladarse a Tarma, donde este sábado jugará ante ADT en duelo clave para sus aspiraciones por el Clausura.
Video: JLM Sports.
Sobre dicho partido en la altura, Barcos asegura que el elenco bajopontino no tiene margen de error y espera sumar los tres puntas que le permita seguir dependiendo de sí mismos para clasificar al playoff por el título.
“Hay una competencia linda, tres equipos con los mismos puntos, pero nosotros hoy dependemos de nosotros. Tenemos una buena diferencia de goles, que también es importante, y seis puntos en juego que vamos a ir a buscar”, sostuvo.
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