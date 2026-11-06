¡Confirmado! Alianza Lima jugará dos partidos por el Torneo Clausura a la misma hora

Alianza Lima tiene dos objetivos a nivel deportivo: conquistar tanto la Liga 1 como la Liga Femenina al final de la presente temporada. En ambos torneos se mantiene con chances latentes y este domingo 8 de noviembre será un día clave para el elenco victoriano en sus aspiraciones para los dos campeonatos.

Eso sí, la numerosa hinchada blanquiazul deberá dividirse para alentar, porque sus dos equipos jugarán a la misma hora: a las 13.00 de Perú. Repasemos. El cuadro masculino se enfrentará a Los Chankas en Andahuaylas, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, donde juega sus últimas chances de ser campeón nacional sin jugar los playoffs.

Alianza Lima apunta a ser campeón de la Liga 1 2026

Asimismo, las 'íntimas' recibirán en el estadio Alejandro Villanueva a Sporting Cristal, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Recordemos que la ida quedó 1-1, por lo que el elenco dirigido por José Letelier necesita el apoyo de su afición para clasificar a la gran final.

Como sucede normalmente y más allá de que el partido en el Estadio Los Chankas se debe jugar solamente con hinchada local, se espera una importante movilización de seguidores aliancistas hacia la tierra de José María Arguedas, mientras que para el cotejo en Matute, ya se pusieron a la venta las entradas con combos para adultos y niños.

Alianza Lima jugará ante Sporting Cristal por la Liga Femenina

Para los aficionados de Alianza Lima que no vayan al estadio en ninguno de los casos, estos deberán tener dos dispositivos disponibles en simultáneo si quieren ver en acción a sus dos equipos, porque ambos disputarán duelos claves en sus aspiraciones de ganarlo todo en este 2026.