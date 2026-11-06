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¡Confirmado! Alianza Lima jugará dos partidos por el Torneo Clausura a la misma hora

Alianza Lima deberá jugar dos partidos oficiales, ambos por el Torneo Clausura 2026, el mismo día y a la misma hora. Te contamos todos los detalles.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima jugará dos partidos del Torneo Clausura a la misma hora
Alianza Lima jugará dos partidos del Torneo Clausura a la misma hora
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Alianza Lima tiene dos objetivos a nivel deportivo: conquistar tanto la Liga 1 como la Liga Femenina al final de la presente temporada. En ambos torneos se mantiene con chances latentes y este domingo 8 de noviembre será un día clave para el elenco victoriano en sus aspiraciones para los dos campeonatos.

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Eso sí, la numerosa hinchada blanquiazul deberá dividirse para alentar, porque sus dos equipos jugarán a la misma hora: a las 13.00 de Perú. Repasemos. El cuadro masculino se enfrentará a Los Chankas en Andahuaylas, por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1, donde juega sus últimas chances de ser campeón nacional sin jugar los playoffs.

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Asimismo, las 'íntimas' recibirán en el estadio Alejandro Villanueva a Sporting Cristal, por la semifinal vuelta del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Recordemos que la ida quedó 1-1, por lo que el elenco dirigido por José Letelier necesita el apoyo de su afición para clasificar a la gran final.

Como sucede normalmente y más allá de que el partido en el Estadio Los Chankas se debe jugar solamente con hinchada local, se espera una importante movilización de seguidores aliancistas hacia la tierra de José María Arguedas, mientras que para el cotejo en Matute, ya se pusieron a la venta las entradas con combos para adultos y niños.

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Para los aficionados de Alianza Lima que no vayan al estadio en ninguno de los casos, estos deberán tener dos dispositivos disponibles en simultáneo si quieren ver en acción a sus dos equipos, porque ambos disputarán duelos claves en sus aspiraciones de ganarlo todo en este 2026.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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