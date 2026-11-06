Alianza Lima presenta dos sensibles bajas para enfrentar a Los Chankas: "Descartado"

Alianza Lima visitará a Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura. Los blanquiazules buscarán llevarse los tres puntos en Andahuaylas y esperar un tropiezo de sus rivales directos para tomar la punta del certamen. No obstante, en las últimas horas se confirmó que el plantel íntimo afrontará este importante compromiso con dos bajas, además de la ausencia de Pablo Guede, quien fue suspendido por dos fechas.

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Alianza Lima presenta dos sensibles bajas para enfrentar a Los Chankas

Según información del periodista José Varela, Renzo Garcés está descartado para este fin de semana. Como se recuerda, el defensa central no terminó el encuentro ante Cienciano debido a una lesión en la nariz que sufrió tras un golpe. Según Varela, el zaguero también es duda para la última fecha ante FC Cajamarca.

"Está descartado Garcés (para partido ante Los Chankas) No me quiero aventurar a algo así (descartarlo para partido ante FC Cajamarca) porque salió jodido con la nariz. Horas más tarde vamos a conocer quiénes concentran para este partido allá en Andahuaylas. Mañana por la mañana viajan a Andahuaylas y allá entrenan y definen el once para el partido ante Los Chankas", dijo en el programa 'Modo Fútbol'.

Piero Cari y Renzo Garcés son bajas en Alianza Lima

Asimismo, su colega Paul Pérez informó que Piero Cari tampoco formará parte de la delegación que viajará a Andahuaylas, debido a que el joven mediocampista jugó en la Liga 3 ante Juan Aurich, por la fecha 4 de dicho torneo: "Cari jugó Liga 3, vi el Alianza-Aurich por Liga 3 y Cari jugó, falló un penal incluso", sostuvo.

De esta manera, Alianza Lima afrontará un complicado panorama para su visita a Los Chankas, pues no podrá contar con Renzo Garcés ni Piero Cari. A estas ausencias se suma la de Pablo Guede, por lo que los blanquiazules deberán buscar alternativas para conseguir un triunfo clave en Andahuaylas.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Los Chankas?

Vale precisar que el partido entre Alianza Lima y Los Chankas por la penúltima fecha del Clausura está programado para este domingo 8 de noviembre a la 1.00 p. m. en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas.