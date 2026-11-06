Gerente de la Liga 1 revela que no existe ventaja cuando los equipos cambian su localía: "No se distorsiona"

Desde hace algunas temporadas, los clubes Alianza Atlético, Atlético Grau y hasta Juan Pablo II no enfrentan a Alianza Lima y Universitario en sus estadios locales, sino que se mudan al Estadio Mansiche de Trujillo de acuerdo a diversos factores, como temas económicos, garantías policiales o que sus recintos no cuentan con la seguridad requerida. Sin embargo, sí juegan contra los demás equipos en sus localidades.

En ese sentido, Jesús Gonzales, gerente de la Liga 1, conversó con 'Fútbol satélite' y para sorpresa de todos, manifestó que para él no existe una ventaja deportiva cuando estos equipos cambian de escenario ni que, mucho menos, distorsiona la competición con el resto de los equipos que participan en el torneo peruano.

¿Qué dijo Jesús Gonzales sobre los cambios de localía?

" En verdad no, te soy sincero, no siento que se distorsiona ", empezó declarando Jesús Gonzales cuando le preguntaron si es que el torneo no se distorsiona con estos cambios. Ante esta respuesta, Diego Rebagliati respondió: "¿Es lo mismo jugar en Trujillo que jugar en Sullana?".

El gerente de la Liga 1 señaló lo siguiente: "Mira, nosotros hemos buscado ya desde el año pasado que los partidos en ciudades de alta temperatura no jueguen a la 1 de la tarde y todos se juegan a partir de las 3 de la tarde para contrarrestrar los efectos del calor. Hoy por hoy, Trujillo o algunas ciudades del norte del país también presentan situaciones climatológicas muy similares".

Luego, añadió: "En tema de seguridad, el estadio de Trujillo da toda las garantías que no dan los otros estadios que están en Piura y Sullana. El próximo año esperemos que estén listos el estadio Miguel Grau de Piura, que va a ser un recinto en el que van a poder jugar sus partidos estos equipos y además, ya debería estar listo el estadio Elías Aguirre de Chiclayo".

Ante esto, Óscar del Portal le cuestionó esto: "¿No te parece que distorsiona un poco, tú crees en realdiad que jugar en Trujillo es igual que jugar en Sullana a las 3 de la tarde? Solamente caminar te genera una sensación de calor distinta a jugar en Trujillo".

Luego, Diego Rebagliati puntualizó: "Además, Sullana es un equipo que juega sin público hace muchos partidos. Para eso que juegue todo el torneo en Trujillo". Tras esto, Jesús Gonzales respondió: “Para contestar tu pregunta, creemos que lo más importante es la seguridad del público”.

De inmediato, Óscar del Portal volvió a cuestionarle esto último: "¿Seguro? Porque también me dijiste que por la seguridad Juan Pablo II no jugaba contra la ‘U’ en Chongoyape, pero con Alianza sí lo hace. ¿Es seguro cuando juega Alianza y no cuando juega con la ‘U’?".

A lo que el gerente del torneo peruano respondió: "Eso depende de las autoridades policiales. Quien da las garantías de la ciudad pública es la Policía. Si la Policía dice en su momento que tiene las garantías para jugar en dicho recinto deportivo, entonces ellos son las autoridades pertinentes para manifestarse".