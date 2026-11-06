Las emotivas palabras de Urruti previo al ‘U’ vs Boys: “Ya me dijeron que mi madre va a fallecer”
Boys publicó un video sobre el partido contra la 'U', en el que se puede observar a Luis Urruti tomando la palabra y dando a conocer el estado de salud de su madre.
A través de su canal de YouTube, Sport Boys compartió un emotivo video en el que se observa que, antes del compromiso contra Universitario por la fecha 14 del Torneo Clausura, Luis Urruti tomó la palabra para dar a conocer el delicado estado de salud de su madre, Cristina Giménez. En las imágenes se escucha cómo ‘Tito’, visiblemente afectado, les pide a sus compañeros luchar para conseguir los tres puntos y dedicárselos a su progenitora.
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Las emotivas palabras de Luis Urruti previo al Universitario vs Sport Boys
En el material audiovisual se puede observar cómo el uruguayo anuncia a sus compañeros que le habían comunicado que su madre estaba viviendo sus últimas horas de vida, por lo que alentó a sus compañeros a salir con todo para ganar en el estadio Monumental.
“Ya me dijeron que mi madre se va a morir. Quiero ir ahí y ganar”, se le escucha decir al ex Universitario, que fue aplaudido por todos sus compañeros tras sus emotivas palabras.
Sport Boys confirmó el fallecimiento de la mamá de Luis Urruti
Mediante las redes sociales, el club chalaco anunció esta sensible pérdida de su jugador. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti. Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias”, indicó el cuadro rosado mediante su cuenta oficial de X.
Trayectoria de Luis Urruti
- Cerro
- Peñarol
- CA Fénix
- River Plate
- Universitario
- Deportivo Garcilaso
- Carlos Mannucci
- Sport Boys
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