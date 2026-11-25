La falta de transparencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) sobre sus normas de vigilancia electrónica de extranjeros llegó a los tribunales federales de Estados Unidos. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes demandaron a la agencia en Charlotte para exigir la publicación íntegra de un memorando que establece nuevas condiciones de supervisión para las personas inscritas en el programa Alternativas a la Detención.

¿Por qué demandan al ICE en Charlotte por ocultar reglas de vigilancia?

La controversia gira en torno al denominado "memorando Helland", cuyo título oficial es "Aumento de las comparecencias presenciales en oficinas de contratistas para los participantes en el programa de Alternativas a la Detención". El documento contiene instrucciones relacionadas con el monitoreo de inmigrantes en Estados Unidos.

La demanda fue impulsada por Amica Center for Immigrant Rights y Carolina Migrant Network, con el respaldo legal de The Melo Law Firm, PLLC. Las organizaciones buscan que el ICE divulgue el contenido completo del memorando y cumpla con las disposiciones de la Ley de Libertad de Información (FOIA).

La audiencia se realizó el 18 de noviembre en el Edificio Federal Charles R. Jonas, sede de la Corte Federal de Charlotte. Durante el proceso, Evan Benz, abogado de Amica Center for Immigrant Rights, cuestionó que los afectados tengan que acudir a los tribunales para conocer las normas que deben cumplir.

"Las personas no deberían tener que demandar al gobierno para conocer las reglas que se espera que cumplan", manifestó Benz a Enlace Latino NC. También consideró que el litigio pudo evitarse si la agencia hubiera difundido la información desde el principio.

¿Qué reglas del ICE afectan a los inmigrantes legales e indocumentados?

Según las organizaciones demandantes, el memorando ordena a los agentes del ICE colocar dispositivos de monitoreo en los tobillos de los participantes "siempre que sea posible". Además, establece que las mujeres embarazadas sometidas a vigilancia mediante GPS deben llevar estos equipos en las muñecas.

Mariam Ruiz, organizadora comunitaria de Carolina Migrant Network, cuestionó que estas disposiciones se apliquen sin que las personas conozcan públicamente su contenido. En declaraciones recogidas por Enlace Latino NC, defendió el derecho de los inmigrantes a estar informados sobre las condiciones que pueden afectar su vida cotidiana.

"Cuando las agencias gubernamentales crean reglas que afectan la vida de las personas, esas personas tienen el derecho de saber cuáles son las reglas", sostuvo.

ICE entregó una versión censurada del memorando

Las organizaciones denunciaron que el ICE no respondió inicialmente a su solicitud de información. Sin embargo, después de que presentaron la demanda, la agencia entregó una copia del documento con numerosas partes tachadas.

Benz cuestionó que esta respuesta no permita conocer realmente las disposiciones. "Acordaron publicar el memorando, pero en una versión completamente censurada que lo hace inútil", afirmó.

El caso también busca determinar si la FOIA obliga a las agencias federales a divulgar políticas que afectan directamente al público y bajo qué condiciones pueden reservarse partes de esos documentos. Los demandantes sostienen que el ICE ya habría publicado el memorando completo en otros procedimientos judiciales en Pensilvania.

¿Qué decisión tomará el juez sobre la demanda contra ICE?

Al término de la audiencia, que se prolongó durante casi dos horas, el juez estableció un plazo de 10 días para que las organizaciones demandantes presenten sus argumentos. Posteriormente, el ICE tendrá otros 10 días para responder y explicar por qué considera que el memorando no debe divulgarse por completo.

La postura de la fiscalía generó cuestionamientos entre los representantes de Carolina Migrant Network. Stefania Arteaga, fundadora y codirectora de la organización, expresó su desacuerdo con la posibilidad de que ICE no justifique las partes que mantiene ocultas.

"Me parece que no es justo, ellos (ICE) no quieren decir por qué no quieren publicar una frase de cuatro palabras", declaró a Enlace Latino NC.

Por su parte, Benz manifestó optimismo sobre el resultado del proceso, aunque reconoció que todavía faltaba presentar documentación ante el tribunal. La decisión judicial podría determinar hasta dónde llega la obligación del ICE de transparentar sus políticas de vigilancia y qué información deben conocer los inmigrantes legales e indocumentados en Estados Unidos.