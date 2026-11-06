Sport Boys busca asegurar a ex Alianza Lima para su centenario: "Conversaciones avanzadas"
Sport Boys ya se prepara para lo que será la próxima temporada, por lo que busca remecer el mercado incorporando a un exblanquiazul con experiencia.
Sport Boys se mantiene enfocado en lo que será su partido contra UTC por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Los rosados aún tienen esperanzas de clasificar a una competición internacional, por lo que conseguir los tres puntos será uno de sus principales objetivos tras el duro empate que consiguieron ante Universitario. En este sentido, se conoció que los chalacos también tienen la mira puesta en la temporada 2027 y buscan remecer el mercado con el fichaje de un ex Alianza Lima: se trata de Carlos Zambrano.
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Sport Boys busca asegurar a Carlos Zambrano para su centenario
De acuerdo a información del periodista Ernesto Macedo, el 'Kaiser' tiene acuerdo de palabra para extender su vínculo para seguir en el Callao. Aunque también explicó que se espera que la próxima semana el defensor con pasado en Alemania estampe su firma para extender su contrato.
“Carlos Zambrano tiene acuerdo de palabra con Sport Boys para que continúe en el centenario del club rosado todo 2027. La próxima semana, se espera que el defensor nacional firme con Boys”, dio a conocer el comunicador vía X.
Carlos Zambrano tienen acuerdo de palabra con Sport Boys
Rendimiento de Carlos Zambrano en Sport Boys
En la presente temporada con Sport Boys, Carlos Zambrano ha disputado 24 encuentros oficiales, sin registrar goles ni asistencias.
Trayectoria de Carlos Zambrano
- Sport Boys
- Alianza Lima
- Boca Juniors
- Dinamo de Kiev
- FC Basilea
- Rubin Kazan
- PAOK
- Eintracht Frankfurt
- St. Pauli
- FC Schalke 04
- Schalke 04 U19
- AD Cantolao
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