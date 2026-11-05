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Sport Boys confirmó fallecimiento de la mamá de Luis Urruti: "Lamentamos profundamente"

Sport Boys lamentó el sensible fallecimiento de la mamá de su jugador Luis Urruti. La señora se encontraba delicada de salud.

Francisco Esteves
Sport Boys confirmó el deceso de la mamá de Luis Urruti.
Sport Boys confirmó el deceso de la mamá de Luis Urruti. | Foto: captura/Twitter
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A través de un sentido mensaje en sus redes sociales, Sport Boys envió sus condolencias a Luis Urruti por el fallecimiento de su señora madre, Cristina Giménez, quien ya se encontraba delicada de salud. Al delantero se le había visto algo sensible los días previos, sobre todo durante el enfrentamiento con Universitario de Deportes en el Estadio Monumental.

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Lamentamos profundamente el fallecimiento de Cristina Giménez, madre de nuestro jugador Luis Urruti. Acompañamos con respeto y afecto a Luis, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Les enviamos nuestras más sinceras condolencias”, indicó el cuadro rosado mediante su cuenta oficial de X.

Sport Boys

Sport Boys confirmó el deceso de la mamá de Luis Urruti.

Recordemos que previamente se había desinformado e indicado que la progenitora de Luis Urruti había fallecido el día de ayer; sin embargo, tal versión terminó desmintiéndose. Pese a ello, era de conocimiento público el delicado estado de salud de la madre del ex Universitario de Deportes, por lo que su círculo cercano estaba sumamente atento.

Asimismo, tanto hinchas rosados como merengues le dieron su más sentido pésame al delantero extranjero, quien cruza su séptima temporada en el fútbol peruano. Recordemos que llegó a la Liga 1 en el 2020, a préstamo para la ‘U’ procedente de River Plate de Uruguay. Con los cremas logró salir campeón de la Primera División en el 2023, cuando derrotó a Alianza Lima en la final.

Trayectoria de Luis Urruti

  • Cerro
  • Peñarol
  • CA Fénix
  • River Plate
  • Universitario
  • Deportivo Garcilaso
  • Carlos Mannucci
  • Sport Boys
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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