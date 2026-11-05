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Carlos Zambrano cerca de abandonar Sport Boys para el centenario: ¿A dónde se va?

Los hinchas de Sport Boys se llevaron una terrible noticia al conocer que Carlos Zambrano planea dejar el club de cara a su centenario.

Francisco Esteves
Carlos Zambrano cerca de abandonar Sport Boys para el centenario.
Carlos Zambrano cerca de abandonar Sport Boys para el centenario.
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Este 2026 ha sido una de las mejores temporadas de Sport Boys en muchos años, aunque de todas formas parece que no le alcanzará para clasificar a un torneo internacional. Pese a ello, el cuadro rosado se reivindicó y realizó un gran Torneo Clausura y uno de sus máximos referentes es Carlos Zambrano, quien ha liderado la defensa a lo largo del año. Sin embargo, ahora han informado que el defensor planea abandonar el club para la próxima campaña.

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En 2027 los rosados celebrarán su centenario institucional, por lo que sus hinchas esperan un plantel de ensueño para conseguir el título nacional, y la base de este equipo le corresponde al 'León' y a Christian Cueva. Lamentablemente para la afición, a poco de que se termine el campeonato nacional, el periodista Rodrigo Robles Brito les dio una triste noticia a través de su cuenta oficial de X.

Según el mencionado comunicador, pese a la buena temporada que hizo con Sport Boys en la Liga 1, Carlos Zambrano planea marcharse del club para la próxima Liga 1. Motivo por el cual no estará en los 100 años de uno de los elencos más populares y representativos del fútbol peruano. Recordemos que los chalacos son el cuarto cuadro con más títulos de Primera División, solo por detrás de Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Sport Boys, Liga 1, Carlos Zambrano

Carlos Zambrano ha sido clave en Sport Boys esta Liga 1 2026.

De momento, no hay mayor información y el mismo central tampoco se ha pronunciado, pero se espera que en las próximas semanas, una vez haya culminado el Torneo Clausura, se defina la situación del defensor con la escuadra rosada. Los hinchas han aprobado su contratación y desean que continúe para el centenario.

Trayectoria de Carlos Zambrano

  • Academia Cantolao
  • FC Schalke 04
  • St. Pauli
  • Eintracht Frankfurt
  • Rubin Kazan
  • Dinamo de Kiev
  • FC Basel
  • Boca Juniors
  • Alianza Lima
  • Sport Boys
Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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