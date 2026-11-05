Universitario confirmó fallecimiento en su equipo e hinchas se lamentan : "Descansa en paz"

Una noticia causó luto total en Universitario de Deportes, ya que uno de sus principales integrantes falleció. Mientras los hinchas estaban entusiasmados con la recta final de la Liga 1 2026, el club confirmó esta triste información a través de sus redes sociales, generando así la tristeza total en cada uno de sus aficionados alrededor del Perú y el mundo.

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En esta ocasión no se trata de uno de sus futbolistas, pero sí de uno de los elementos más queridos de toda la institución deportiva: Cirilo Mendoza Gutiérrez. El utilero del cuadro crema estuvo casi medio siglo dentro de la institución deportiva y, por ello, era muy conocido por el pueblo merengue. Motivo por el cual muchos le dejaron un último adiós en las redes sociales.

“ El Club Universitario de Deportes lamenta profundamente el fallecimiento de Cirilo Mendoza Gutiérrez, histórico utilero de nuestras divisiones menores, quien dedicó 44 años de su vida al servicio y amor por nuestros colores. Su entrega, compromiso y legado permanecerán por siempre con nosotros ¡Descansa en paz, ‘Mendocita’! ”, indicó la 'U' mediante un mensaje en su cuenta oficial de 'X'.

Universitario se despidió de 'Mendocita'.

De esta manera, Universitario de Deportes se despidió de uno de sus integrantes más antiguos, quien era muy querido por todos los jugadores del plantel profesional y también por los canteranos. Probablemente, en las próximas horas la institución deportiva brinde detalles sobre darle un último adiós en el próximo partido que los merengues jueguen en el Estadio Monumental.

'Mendocita' celebró su último cumpleaños con los canteranos.

'Mendocita' compartió con grandes referentes de Universitario

Cirilo Mendoza estuvo más de cuatro décadas en la 'U' y ayudó en la formación de grandes referentes del club, como Roberto Martínez, José 'Chemo' del Solar, José Luis 'Puma' Carranza, Jean Ferrari, Manuel Barreto, José Carvallo, Raúl Fernández, Andy Polo, Edison Flores y Piero Quispe, entre muchos otros. Sin duda, su presencia se extrañará bastante en tienda crema.