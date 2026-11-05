Entradas Universitario vs Deportivo Moquegua: precios y dónde comprar boletos para el partido

Universitario de Deportes afrontará uno de sus partidos más importantes de la temporada ante Deportivo Moquegua. Este duelo es válido por la fecha 16 del Torneo Clausura y promete ser vital en la definición por el título del campeonato. Por ello, en esta nota te compartimos todos los detalles para adquirir las entradas y acudir al Estadio Monumental.

Entradas Universitario vs Deportivo Moquegua: precios de los boletos

A continuación, te presentamos los precios de las entradas para el partido de Universitario vs Deportivo Moquegua, dependiendo de la tribuna de tu preferencia.

Norte: S/25,00 (agotado).

Sur: S/25,00 (agotado).

Oriente: S/60,00

Occidente lateral: S/80,00

Occidente central: S/100,00

Butacas Negras: S/450,00

Palco Monumental: S/175,00

Experiencia crema: S/1000,00

Universitario anunció los precios de las entradas para el partido ante CD Moquegua

Entradas Universitario vs Deportivo Moquegua: cómo y dónde comprar

Las entradas para el Universitario vs Deportivo Moquegua están disponibles mediante la web de Teleticket. Para comprar los boletos debes entrar a la página oficial, ubicar el evento, seleccionar la tribuna de tu preferencia y completar tus datos personales para finalizar la compra. Cabe recordar que existe un límite de cuatro entradas por persona, por lo que cada usuario podrá adquirir como máximo dicha cantidad de boletos para el encuentro.

¿Cómo llegan Universitario y Deportivo Moquegua al partido?

Universitario llega golpeado a este compromiso luego de haber empatado por 2-2 ante Sport Boys en su último partido. Los cremas tenían la obligación de ganar para ser los líderes en solitario, pero terminaron desaprovechándola. Por ello, ahora deberán buscar la victoria y esperar una caída de sus competidores. Para este duelo, todo indica que no contarán con César Inga y Lizandro Alzugaray, quienes salieron con molestias físicas.

Por su parte, Deportivo Moquegua tiene la obligación de sorprender en el Monumental y quedarse con la victoria para alejarse de la zona de descenso. El equipo dirigido por José Soto está a solo tres puntos de distancia de FC Cajamarca, el penúltimo de la Liga 1, por lo que un triunfo los pondría con pie y medio en la salvación.