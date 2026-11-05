Mauro Cantoro criticó a futbolista de Universitario tras empate ante Sport Boys: "Muy mal"

Universitario de Deportes logró rescatar un empate por 2-2 ante Sport Boys por la fecha 14 del Torneo Clausura. Los cremas encontraron los goles sobre el final y mantienen sus opciones a conquistar el título. Sin embargo, tras el partido, Mauro Cantoro no dudó en cuestionar a un futbolista de los merengues.

Mauro Cantoro criticó a futbolista de Universitario tras empate ante Sport Boys

Una de las jugadas más comentadas del partido en el Estadio Monumental fue el penal fallado por Alex Valera en el primer tiempo. El delantero tuvo la oportunidad de igualar el marcador cuando Universitario caía por 1-0.

Precisamente, durante el programa ‘Desmarcados’, del canal de YouTube ‘Denganche’, Mauro Cantoro analizó dicha acción y no dudó en cuestionar a ‘Valegol’ por la forma en que ejecutó el disparo y la poca confianza que mostró al momento de patear.

Video: ‘Denganche’

“ Me hubiese gustado que Lapadula pateara el penal, ¿pero qué le puedes decir a Valera? Es el goleador del equipo y también ha hecho gol de penal. Ahora, pateó muy mal y poco convencido, y cuando un penal no lo pateas seguro, generalmente pasa eso . Si lo pateaba Lapadula, hubiese estado bien. Venía haciendo un mejor partido también. Yo creo que Valera se lo pidió”, señaló.

En esa línea, el referente crema señaló que hubiese preferido que Gianluca Lapadula sea el encargado de ejecutar el penal, ya que venía realizando un mejor partido. No obstante, también aprovechó para señalar que no se puede criticar en exceso a Alex Valera, ya que sigue siendo el máximo goleador del equipo.

Los partidos que le faltan a Universitario en el Torneo Clausura

Los cremas aún tienen dos encuentros pendientes en su lucha por el Torneo Clausura: