Mr. Peet lapidó a figura de Universitario tras empate con Sport Boys: "Casi siempre decide mal"

Universitario no pudo con Sport Boys por el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura. Tras ir perdiendo 2-0 en el Estadio Monumental, los cremas lograron igualar con tantos de Alex Valera y Caín Fara, perdiendo la oportunidad de retomar la punta del campeonato. Tras el final del compromiso en el Estadio Monumental, el narrador deportivo Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr. Peet’, apuntó sus dardos contra una de las figuras del cuadro merengue.

Mr. Peet lapidó a figura de Universitario tras empate con Sport Boys

Durante la última emisión de su programa 'Madrugol', el relator futbolístico cuestionó con dureza la actuación de Williams Riveros, a quien responsabilizó por el segundo gol de la 'Misilera' debido a que quedó mal parado en el contragolpe que terminó en tanto de Percy Liza a los 82 minutos. Para Arévalo, el defensor paraguayo suele cometer este tipo de errores con mucha frecuencia.

"Vuelve a darse el error en la toma de decisiones a Riveros. Riveros en partidos como el que le plantea Alianza, donde está en su cueva, en su área, él juega de atrás hacia adelante, no corre hacia atrás. En este tipo de partidos (ante Boys) donde él tiene que correr hacia atrás, casi siempre decide mal. Cuando él juega en su zona como último, es Materazzi, pero cuando juega de adelante hacia atrás, es distinto", dijo.

Mr. Peet criticó a Williams Riveros tras empate de Universitario con Sport Boys

De esta forma, Mr. Peet no se guardó nada y explicó los motivos por los que considera que Williams Riveros comete errores al momento de defender de espaldas a su arco. Además, recordó que este tipo de situaciones suelen repetirse en partidos donde Universitario debe retroceder.

Números de Williams Riveros con Universitario en 2026

En lo que va del presente año, Williams Riveros registra un total de 29 partidos con camiseta crema, entre Torneo Apertura, Clausura y Copa Libertadores, con un saldo de dos goles a favor y una asistencia en 2.278 minutos jugados.