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Luis Urruti se quebró tras revelar el delicado estado de salud de su madre: "Un momento complicado"

Tras el empate entre Universitario y Sport Boys, el futbolista reveló entre lágrimas el difícil episodio que atraviesa su madre.

Eduardo Chirinos
Luis Urruti rompió en llanto tras revelar el estado de salud de su madre
Luis Urruti rompió en llanto tras revelar el estado de salud de su madre | Foto: Composición Irene Carranza / Urpi-GLR
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Sport Boys y Universitario de Deportes protagonizaron un partidazo en el Estadio Monumental al empatar 2-2 por la fecha 14 del Torneo Clausura. Más allá de lo deportivo, el encuentro también quedó en la retina de los hinchas por el desgarrador llanto de Luis Urruti tras el final del compromiso, debido al delicado estado de su madre. Posterior al compromiso, el propio jugador dio detalles sobre el duro momento familiar que atraviesa y no pudo contener nuevamente las lágrimas.

Luis Urruti rompió en llanto al finalizar el encuentro.

PUEDES VER: Luis Urruti rompió en llanto por la delicada situación que atraviesa su madre

Luis Urruti se quebró tras revelar el delicado estado de salud de su madre

En declaraciones a la prensa, el extremo rosado, con pasado en Universitario, compareció ante los medios para hablar sobre la salud de su progenitora. El jugador reveló que afrontó el partido ante los cremas por pedido de su madre, pese a que tenía permiso del club para viajar a Uruguay y ausentarse del partido en el Monumental.

Al recordar el delicado estado de salud de su mamá, Urruti no pudo contener las lágrimas ante la prensa: “Estoy atravesando un momento complicado. Mañana viajo a Uruguay, mi madre está muy jodida. Quiero estar los últimos días con ella para disfrutarla y nada, hoy jugué ella me lo pidió y me vacié por ella más que nada. Hay que seguir adelante. Esto continúa y todo para adelante”, dijo.

Luis ‘Tito’ Urruti rompe en llanto por delicada situación de su madre luego del Universitario vs. Sport Boys

Luis ‘Tito’ Urruti rompe en llanto por delicada situación de su madre luego del Universitario vs. Sport Boys

De esta manera, Luis Urruti dejará Lima para viajar a Uruguay y acompañar a su madre en este difícil momento familiar. El futbolista tendrá que afrontar una de las situaciones más complicadas de su vida, por lo que recibió el respaldo y las muestras de cariño de los hinchas, quienes se solidarizaron con él tras conocer su desgarrador testimonio.

El llanto de Luis Urruti tras el Universitario vs Sport Boys

Culminado el cotejo en el coloso de Ate, Luis Urruti terminó tendido en el suelo llorando desconsoladamente por recordar a su madre y el duro momento que atraviesa. Inmediatamente, sus compañeros de equipo y jugadores de Universitario se acercaron para expresarle su apoyo ante la dura situación que vive a nivel familiar.

Luis Urruti

Luis Urruti rompió en llanto al finalizar el encuentro.

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