Luis Urruti rompió en llanto por la delicada situación que atraviesa su madre

Sport Boys y Universitario de Deportes empataron 2-2 en un partidazo por el encuentro pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura. Sin embargo, el cotejo quedó de lado tras ver a Luis Urruti romper en llanto.

Las imágenes mostraron al futbolista tendido en el suelo cuando sonó el pitazo final siendo abrazado por todos los jugadores de Sport Boys y Universitario de Deportes debido a la delicada situación que atraviesa su madre.

¿Qué dijo Luis Urruti sobre este momento?

En zona mixta, Luis Urruti dio la cara y declaró que su madre está muy delicada y que quiere pasar estos últimos días con ella en Uruguay.

"Estoy atravesando un momento complicado. Mañana viajo a Uruguay, mi madre está muy jodida. Quiero estar los últimos días con ella para disfrutarla y nada , hoy jugué ella me lo pidió y me vacié por ella más que nada. Hay que seguir adelante. Esto continúa y todo para adelante”, señaló.

¿Qué pasó con Luis Urruti tras el Universitario vs Sport Boys?

En plena transmisión, la periodista Talia Azcárate señaló lo siguiente: “ Sabíamos la situación médica de su madre . Sabíamos lo complejo que era y quería él que su mamá lo vea jugando este partido. Un abrazo para Tito Urruti y su familia”.

Luis Urruti rompió en llanto al finalizar el encuentro.

Luego, la propia comunicadora añadió en el programa de ‘L1 Radio’ que se comunicó con la esposa del futbolista rosado y que viajarán a Uruguay en las próximas horas: “Hablé con la esposa de Tito Urruti. La madre está en una situación de salud, pero está en Uruguay y van a ir a verla ”.

El asistente técnico de Carlos Desio también se refirió a este tema: “La parte humana está por encima de todo. En el caso de Tito, tiene un problemita muy grande con su mamá y jugó el partido muy arraigado a una situación bastante difícil. Es una situación bastante complicada, fea, pero muchas gracias por preguntar”.