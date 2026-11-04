Luis Urruti rompió en llanto por la delicada situación que atraviesa su madre
El delantero de Sport Boys se rompió en llanto cuando acabó el partido entre Universitario vs Sport Boys tras la sensible situación que atraviesa su madre.
Sport Boys y Universitario de Deportes empataron 2-2 en un partidazo por el encuentro pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura. Sin embargo, el cotejo quedó de lado tras ver a Luis Urruti romper en llanto.
Las imágenes mostraron al futbolista tendido en el suelo cuando sonó el pitazo final siendo abrazado por todos los jugadores de Sport Boys y Universitario de Deportes debido a la delicada situación que atraviesa su madre.
¿Qué dijo Luis Urruti sobre este momento?
En zona mixta, Luis Urruti dio la cara y declaró que su madre está muy delicada y que quiere pasar estos últimos días con ella en Uruguay.
"Estoy atravesando un momento complicado. Mañana viajo a Uruguay, mi madre está muy jodida. Quiero estar los últimos días con ella para disfrutarla y nada, hoy jugué ella me lo pidió y me vacié por ella más que nada. Hay que seguir adelante. Esto continúa y todo para adelante”, señaló.
¿Qué pasó con Luis Urruti tras el Universitario vs Sport Boys?
En plena transmisión, la periodista Talia Azcárate señaló lo siguiente: “Sabíamos la situación médica de su madre. Sabíamos lo complejo que era y quería él que su mamá lo vea jugando este partido. Un abrazo para Tito Urruti y su familia”.
Luis Urruti rompió en llanto al finalizar el encuentro.
Luego, la propia comunicadora añadió en el programa de ‘L1 Radio’ que se comunicó con la esposa del futbolista rosado y que viajarán a Uruguay en las próximas horas: “Hablé con la esposa de Tito Urruti. La madre está en una situación de salud, pero está en Uruguay y van a ir a verla”.
El asistente técnico de Carlos Desio también se refirió a este tema: “La parte humana está por encima de todo. En el caso de Tito, tiene un problemita muy grande con su mamá y jugó el partido muy arraigado a una situación bastante difícil. Es una situación bastante complicada, fea, pero muchas gracias por preguntar”.
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