Fabián Bustos rotundo sobre empate de Universitario ante Sport Boys: "Fuimos ampliamente superiores"

Universitario consiguió un agónico empate ante Sport Boys por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. Tras este encuentro, Fabián Bustos se pronunció en conferencia de prensa sobre sus sensaciones y dejó unas contundentes declaraciones. Para el técnico argentino, la 'U' fue ampliamente superior al elenco rosado.

Fabián Bustos rotundo sobre empate de Universitario ante Sport Boys

Bustos consideró que el cuadro crema fue ampliamente superior a Boys, aunque reconoció que a su equipo le faltó precisión para aprovechar las ocasiones de gol. “La verdad, me parece que fuimos ampliamente superiores a un muy buen equipo, con un muy buen entrenador y muy buenos jugadores, que vinieron a plantear su partido. Nosotros estuvimos imprecisos y tendríamos que haber abierto el marcador primero, porque tuvimos muchas situaciones claras. Luego, ellos encontraron el gol en una jugada, más allá de que creo que tuvieron una o dos ocasiones en el segundo tiempo”.

Asimismo, el argentino defendió el rendimiento de sus dirigidos y cuestionó los comentarios sobre el desempeño del equipo durante el encuentro “Creo que fuimos todavía más superiores: jugamos siempre en campo rival. No comparto lo que algunos comunicadores han dicho siempre lo digo con respeto sobre que no estuvimos bien. Desbordamos, no sé, creo que 21 veces. Tuvimos ataques de área, como se les llama: centros que cabeceamos mal o que definimos mal”.

Fabián Bustos analizó el partido de Sport Boys vs Universitario. Foto: compsición Líbero/Liga 1

Finalmente, el entrenador crema insistió en que el elenco estudiantil mereció un mejor resultado y lamentó no haber conseguido remontar el marcador “El rival hizo su trabajo táctico, pero creo que, en posesión, intensidad y juego, nosotros fuimos superiores. Hasta erramos un penal. Nos faltó claridad para abrir el partido y luego darlo vuelta antes. Me parece que fue injusto no haberlo remontado antes”.

Próximo partido de Universitario

Universitario se prepara para afrontar su próximo desafío en el Torneo Clausura 2026. Los cremas recibirán a CD Moquegua este domingo 8 de noviembre, desde las 8.30 p. m. (hora peruana), en el Estadio Monumental de Ate, por la fecha 16 del campeonato.