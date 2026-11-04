Universitario vs CD Moquegua por el Torneo Clausura: fecha, hora y canal del partido por fecha 16

Universitario de Deportes se prepara para recibir la visita de CD Moquegua por lo que será la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro, que se realizará en el Estadio Monumental de Ate, será una buena oportunidad para que los cremas puedan sumar tres puntos, luego de su agónico empate ante Sport Boys.

Por su parte, el elenco moqueguano llega a la capital tras empatar ante Los Chankas. El equipo no atraviesa un buen momento y se encuentra en la parte baja de la tabla acumulada, por lo que buscará complicar a los locales en este encuentro. A continuación, te presentamos la programación del partido con todos los detalles.

¿Cuándo juega Universitario vs CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura?

De acuerdo con la programación de la Liga 1, el encuentro entre Universitario y Moquegua está programado para llevarse a cabo este domingo 8 de noviembre, en el estadio Monumental de Ate, que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores.

Universitario recibirá la vista de CD Moquegua. Foto: composición Líbero/IG

¿A qué hora juega Universitario vs CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura?

Este compromiso se podrá seguir desde las 8.30 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país no te preocupes, Diario Líbero te presenta la programación para otros países.

Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 9.30 p. m.

Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 10.30 p. m.

Estados Unidos (hora del Este): 9.30 p. m.

Estados Unidos (hora del Pacífico): 6.30 p. m.

España: 2.30 a. m. del lunes 9 de noviembre.

Canal para ver Universitario vs CD Moquegua por la fecha 16 del Torneo Clausura

El partido entre Universitario y CD Moquegua se podrá ver EN VIVO por la señal de L1 MAX en televisión. Además, estará disponible vía streaming a través de Liga 1 Play y Movistar.