Sport Huancayo recibió fuerte sanción para el crucial partido ante Universitario por el Torneo Clausura
Sport Huancayo fue notificado de una severa sanción que perjudica su planificación para el partido ante Universitario por la última fecha del Torneo Clausura 2026. Conoce los detalles.
El Torneo Clausura 2026 está llegando a su fin y con ello se empieza a definir la lucha por el título. Precisamente, uno de los partidos que promete ser crucial para definir el liderato será el de Sport Huancayo ante Universitario de Deportes por la fecha 17. Sin embargo, a días de este duelo, se conoció que el 'Rojo Matador' sufrió una severa sanción.
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Sport Huancayo recibió fuerte sanción para el crucial partido ante Universitario
El periodista Paul Pérez Rioja sorprendió a los hinchas al revelar que el DT Richard Pellejero ha sido sancionado por parte de la Comisión Disciplinaria de la Liga 1. El técnico venía siendo investigado y, mediante una resolución, se confirmó que fue hallado culpable de infringir una serie de artículos que atentan contra la competición.
De esta forma, en el documento se especifica que ha sido castigado con dos fechas de suspensión, por lo que no podrá dirigir desde el banquillo los partidos de Sport Huancayo por la fecha 16 y 17 del Torneo Clausura, este último ante Universitario.
Comisión Disciplinaria castigó a Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo, y no dirigirá ante Universitario
“Imponer al señor Richard Javier Pellejero Ferreira una suspensión por dos (2) partidos por la infracción al artículo 15, acápite 15.1 y acápite 15.2, literales a) y d), del Reglamento Único Disciplinario de la Federación Peruana de Fútbol, así como al artículo 189, acápite 189.1, del Reglamento de la Liga1 Te Apuesto 2026”, señalaron.
Del mismo modo, el estratega argentino deberá realizar el pago de una multa de 8 UIT por las infracciones que cometió. Este monto corresponde a un total de 44.000 soles.
Richard Pellejero fue sancionado con dos fechas sin dirigir en el Torneo Clausura
¿Por qué castigaron a Richard Pellejero, DT de Sport Huancayo?
La Comisión Disciplinaria de la Liga 1 abrió un expediente contra Richard Pellejero, luego de las polémicas declaraciones del entrenador tras el partido de Sport Huancayo ante Juan Pablo II. En dicha oportunidad, el estratega acusó a los árbitros y a la competición de favorecer a sus rivales.
"No tienen vergüenza, cero vergüenza ustedes. Estoy diciendo las cosas que tengo que decírtelas, vos tienes que cobrar lo que tienes que cobrar. Ya hicieron el mandado, ya hicieron el mandado", fueron las palabras del técnico durante el encuentro disputado en Chongoyape.
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