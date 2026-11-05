Entramos en la recta final de la Liga 1 2026 y a falta de dos fechas para que acabe el Torneo Clausura, a continuación te detallaremos cómo se definirán los playoffs por el título nacional, las clasificaciones a los torneos internacionales y los equipos que están luchando por el descenso.

Tabla de posiciones de la tabla acumulada de la Liga 1 2026

Puesto EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1 Alianza Lima 32 30 68 2 Universitario 32 20 60 3 FBC Melgar 32 17 54 4 Deportivo Garcilaso 32 15 54 5 Cusco FC 32 2 51 6 Sporting Cristal 32 15 50 7 Cienciano 32 9 50 8 Alianza Atlético 32 3 49 9 Sport Huancayo 32 -2 47 10 Los Chankas 32 -12 47 11 Sport Boys 32 2 41 12 Juan Pablo II 32 -10 41 13 Comerciantes Unidos 32 -3 36 14 Atlético Grau 32 -12 34 15 ADT 32 -12 30 16 CD Moquegua 32 -21 29 17 FC Cajamarca 32 -21 26 18 UTC 32 -20 13

Liga 1 2026: ¿qué equipos disputarán los playoffs por el título nacional?

Al haber asegurado el primer lugar de la tabla acumulada y conseguido el Torneo Apertura, Alianza Lima clasificó a los playoffs de manera directa por el título nacional.

Si el torneo acabase hoy, entonces Sporting Cristal (ganador del Torneo Clausura) se medirá contra Universitario de Deportes en una semifinal y el ganador jugará contra Alianza Lima.

Si Universitario consigue el Torneo Clausura y queda segundo en el acumulado, entonces jugará directamente contra Alianza Lima.

Si Sport Huancayo gana el Torneo Clausura y acaba dentro de los primeros ocho puestos del acumulado, jugará una semifinal contra Universitario (segundo) y el ganador enfrentará a Alianza Lima.

Si es que Sport Huancayo gana el Torneo Clausura y no acaba dentro de los primeros ocho puestos del acumulado, entonces habrá una final directa entre Alianza Lima (primero) y Universitario de Deportes (segundo).

Liga 1 2026: ¿qué equipos están clasificando a torneos internacionales?

Copa Libertadores

Perú 1: Campeón de la Liga1 2026

Perú 2: Ganador del playoff entre el 2do de la Tabla Acumulada vs el ganador del primer playoff de la Liga1 2026

Perú 3: Perdedor del playoff entre el 2do de la Tabla Acumulada vs el ganador del primer playoff de la Liga1 2026

Perú 4: Perdedor del playoff entre el 3ro y el 4to de la Tabla Acumulada de la Liga1 2026

*Si es que Alianza Lima se consagra campeón nacional de manera directa, entonces el segundo, tercero y cuarto disputarán playoffs para definir los cupos a la Copa Libertadores.

*Si es que hay final directa entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, ambos definirán las plazas de Perú 1 y Perú 2, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto puesto del acumulado disputarán las otras plazas.

*Si es que hay una semifinal previa para conocer al ganador que se medirá contra Alianza Lima por el título nacional, entonces las plazas se definirán de acuerdo a los ganadores y perdedores.

Copa Sudamericana

Perú 1: Quinto lugar de la Liga1 2026 (Cusco FC)

Perú 2: Sexto lugar de la Liga1 2026 (Sporting Cristal)*

Perú 3: Séptimo lugar de la Liga1 2026 (Cienciano)

Perú 4: Octavo lugar de la Liga1 2026 (Alianza Atlético)

*En el caso de Sporting Cristal, si llega a disputar los playoffs por el título nacional y clasifica a la Copa Libertadores, entonces su cupo pasará al noveno lugar de la tabla.

Liga 1 2026: ¿qué equipos serán los que van a descender?

Los equipos que ocupen los puestos 17° y 18° terminarán perdiendo la categoría. Es decir, la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) ya es uno confirmado y el otro es FC Cajamarca a falta de dos fechas para que acabe el torneo.