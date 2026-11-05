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La Liga 1 2026 acaba en dos fechas: así van los playoffs, clasificaciones y descensos

Alianza Lima ya se encuentra clasificado a los playoffs de la Liga 1 2026 y falta saber si habrá final directa o no. Revisa acá todas las posibilidades.

Gary Huaman
La Liga 1 2026 acabará en dos semanas y pronto conoceremos al campeón.
La Liga 1 2026 acabará en dos semanas y pronto conoceremos al campeón. | Foto: Liga 1
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Entramos en la recta final de la Liga 1 2026 y a falta de dos fechas para que acabe el Torneo Clausura, a continuación te detallaremos cómo se definirán los playoffs por el título nacional, las clasificaciones a los torneos internacionales y los equipos que están luchando por el descenso.

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026

PUEDES VER: Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026: Alianza, 'U' y Cristal jugarán en simultáneo

Tabla de posiciones de la tabla acumulada de la Liga 1 2026

PuestoEQUIPOSPJDGPUNTOS
1Alianza Lima323068
2Universitario322060
3FBC Melgar321754
4Deportivo Garcilaso321554
5Cusco FC32251
6Sporting Cristal321550
7Cienciano32950
8Alianza Atlético32349
9Sport Huancayo32-247
10Los Chankas32-1247
11Sport Boys32241
12Juan Pablo II32-1041
13Comerciantes Unidos32-336
14Atlético Grau32-1234
15ADT32-1230
16CD Moquegua32-2129
17FC Cajamarca32-2126
18UTC32-2013

Liga 1 2026: ¿qué equipos disputarán los playoffs por el título nacional?

  • Al haber asegurado el primer lugar de la tabla acumulada y conseguido el Torneo Apertura, Alianza Lima clasificó a los playoffs de manera directa por el título nacional.
  • Si el torneo acabase hoy, entonces Sporting Cristal (ganador del Torneo Clausura) se medirá contra Universitario de Deportes en una semifinal y el ganador jugará contra Alianza Lima.
  • Si Universitario consigue el Torneo Clausura y queda segundo en el acumulado, entonces jugará directamente contra Alianza Lima.
  • Si Sport Huancayo gana el Torneo Clausura y acaba dentro de los primeros ocho puestos del acumulado, jugará una semifinal contra Universitario (segundo) y el ganador enfrentará a Alianza Lima.
  • Si es que Sport Huancayo gana el Torneo Clausura y no acaba dentro de los primeros ocho puestos del acumulado, entonces habrá una final directa entre Alianza Lima (primero) y Universitario de Deportes (segundo).

Liga 1 2026: ¿qué equipos están clasificando a torneos internacionales?

Copa Libertadores

  • Perú 1: Campeón de la Liga1 2026
  • Perú 2: Ganador del playoff entre el 2do de la Tabla Acumulada vs el ganador del primer playoff de la Liga1 2026
  • Perú 3: Perdedor del playoff entre el 2do de la Tabla Acumulada vs el ganador del primer playoff de la Liga1 2026
  • Perú 4: Perdedor del playoff entre el 3ro y el 4to de la Tabla Acumulada de la Liga1 2026

*Si es que Alianza Lima se consagra campeón nacional de manera directa, entonces el segundo, tercero y cuarto disputarán playoffs para definir los cupos a la Copa Libertadores.

*Si es que hay final directa entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, ambos definirán las plazas de Perú 1 y Perú 2, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto puesto del acumulado disputarán las otras plazas.

*Si es que hay una semifinal previa para conocer al ganador que se medirá contra Alianza Lima por el título nacional, entonces las plazas se definirán de acuerdo a los ganadores y perdedores.

Copa Sudamericana

  • Perú 1: Quinto lugar de la Liga1 2026 (Cusco FC)
  • Perú 2: Sexto lugar de la Liga1 2026 (Sporting Cristal)*
  • Perú 3: Séptimo lugar de la Liga1 2026 (Cienciano)
  • Perú 4: Octavo lugar de la Liga1 2026 (Alianza Atlético)

*En el caso de Sporting Cristal, si llega a disputar los playoffs por el título nacional y clasifica a la Copa Libertadores, entonces su cupo pasará al noveno lugar de la tabla.

Liga 1 2026: ¿qué equipos serán los que van a descender?

Los equipos que ocupen los puestos 17° y 18° terminarán perdiendo la categoría. Es decir, la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) ya es uno confirmado y el otro es FC Cajamarca a falta de dos fechas para que acabe el torneo.

Gary Huaman
AUTOR: Gary Huaman

Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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