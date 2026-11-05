La Liga 1 2026 acaba en dos fechas: así van los playoffs, clasificaciones y descensos
Alianza Lima ya se encuentra clasificado a los playoffs de la Liga 1 2026 y falta saber si habrá final directa o no. Revisa acá todas las posibilidades.
Entramos en la recta final de la Liga 1 2026 y a falta de dos fechas para que acabe el Torneo Clausura, a continuación te detallaremos cómo se definirán los playoffs por el título nacional, las clasificaciones a los torneos internacionales y los equipos que están luchando por el descenso.
PUEDES VER: Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026: Alianza, 'U' y Cristal jugarán en simultáneo
Tabla de posiciones de la tabla acumulada de la Liga 1 2026
|Puesto
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1
|Alianza Lima
|32
|30
|68
|2
|Universitario
|32
|20
|60
|3
|FBC Melgar
|32
|17
|54
|4
|Deportivo Garcilaso
|32
|15
|54
|5
|Cusco FC
|32
|2
|51
|6
|Sporting Cristal
|32
|15
|50
|7
|Cienciano
|32
|9
|50
|8
|Alianza Atlético
|32
|3
|49
|9
|Sport Huancayo
|32
|-2
|47
|10
|Los Chankas
|32
|-12
|47
|11
|Sport Boys
|32
|2
|41
|12
|Juan Pablo II
|32
|-10
|41
|13
|Comerciantes Unidos
|32
|-3
|36
|14
|Atlético Grau
|32
|-12
|34
|15
|ADT
|32
|-12
|30
|16
|CD Moquegua
|32
|-21
|29
|17
|FC Cajamarca
|32
|-21
|26
|18
|UTC
|32
|-20
|13
Liga 1 2026: ¿qué equipos disputarán los playoffs por el título nacional?
- Al haber asegurado el primer lugar de la tabla acumulada y conseguido el Torneo Apertura, Alianza Lima clasificó a los playoffs de manera directa por el título nacional.
- Si el torneo acabase hoy, entonces Sporting Cristal (ganador del Torneo Clausura) se medirá contra Universitario de Deportes en una semifinal y el ganador jugará contra Alianza Lima.
- Si Universitario consigue el Torneo Clausura y queda segundo en el acumulado, entonces jugará directamente contra Alianza Lima.
- Si Sport Huancayo gana el Torneo Clausura y acaba dentro de los primeros ocho puestos del acumulado, jugará una semifinal contra Universitario (segundo) y el ganador enfrentará a Alianza Lima.
- Si es que Sport Huancayo gana el Torneo Clausura y no acaba dentro de los primeros ocho puestos del acumulado, entonces habrá una final directa entre Alianza Lima (primero) y Universitario de Deportes (segundo).
Liga 1 2026: ¿qué equipos están clasificando a torneos internacionales?
Copa Libertadores
- Perú 1: Campeón de la Liga1 2026
- Perú 2: Ganador del playoff entre el 2do de la Tabla Acumulada vs el ganador del primer playoff de la Liga1 2026
- Perú 3: Perdedor del playoff entre el 2do de la Tabla Acumulada vs el ganador del primer playoff de la Liga1 2026
- Perú 4: Perdedor del playoff entre el 3ro y el 4to de la Tabla Acumulada de la Liga1 2026
*Si es que Alianza Lima se consagra campeón nacional de manera directa, entonces el segundo, tercero y cuarto disputarán playoffs para definir los cupos a la Copa Libertadores.
*Si es que hay final directa entre Alianza Lima y Universitario de Deportes, ambos definirán las plazas de Perú 1 y Perú 2, mientras que los equipos que ocupen el tercer y cuarto puesto del acumulado disputarán las otras plazas.
*Si es que hay una semifinal previa para conocer al ganador que se medirá contra Alianza Lima por el título nacional, entonces las plazas se definirán de acuerdo a los ganadores y perdedores.
Copa Sudamericana
- Perú 1: Quinto lugar de la Liga1 2026 (Cusco FC)
- Perú 2: Sexto lugar de la Liga1 2026 (Sporting Cristal)*
- Perú 3: Séptimo lugar de la Liga1 2026 (Cienciano)
- Perú 4: Octavo lugar de la Liga1 2026 (Alianza Atlético)
*En el caso de Sporting Cristal, si llega a disputar los playoffs por el título nacional y clasifica a la Copa Libertadores, entonces su cupo pasará al noveno lugar de la tabla.
Liga 1 2026: ¿qué equipos serán los que van a descender?
Los equipos que ocupen los puestos 17° y 18° terminarán perdiendo la categoría. Es decir, la Universidad Técnica de Cajamarca (UTC) ya es uno confirmado y el otro es FC Cajamarca a falta de dos fechas para que acabe el torneo.
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