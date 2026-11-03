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Alianza Lima vs Cienciano por Torneo Clausura

Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026: Alianza, 'U' y Cristal jugarán en simultáneo

La Liga 1 anunció la programación de la última jornada del Torneo Clausura, a falta de disputarse la fecha 16 del campeonato.

Antonio Vidal
Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026
Programación de la última fecha del Torneo Clausura 2026 | composición Líbero/Liga 1
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Falta poco para que el Torneo Clausura llegue a su fin y, a falta de disputarse la fecha 16, la Liga 1 ya dio a conocer la programación de la última jornada, que tendrá partidazos y muchas emociones. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal jugarán el mismo día y de manera simultánea, una noticia que ha despertado la ilusión de los hinchas, quienes esperan conocer qué equipos serán los encargados de definir el certamen peruano.

Alianza Lima se enfrenta a Cienciano por el Torneo Clausura.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO HOY por Liga 1 MAX: transmisión del partido

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE

  • UTC vs Los Chankas | 1.00 p. m.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE

  • Comerciantes Unidos vs Sport Boys | 1.00 p. m.
  • Juan Pablo II vs Deportivo Garcilaso | 3.15 p. m.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE

  • CD Moquegua vs Atlético Grau | 3.00 p. m.
  • Cusco FC vs ADT | 3.00 p. m.

MIÉRCOLES 18 DE NOVIEMBRE

  • Alianza Atlético vs FBC Melgar | 3.00 p. m.

DOMINGO 22 DE NOVIEMBRE

  • Sporting Cristal vs Cienciano | Por confirmar.
  • Sport Huancayo vs Universitario | Por confirmar.
  • Alianza Lima vs FC Cajamarca | Por confirmar.
Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura

Programación de la fecha 17 del Torneo Clausura. Foto: Liga 1

De esta manera, queda todo listo para lo que será la última fecha del Torneo Clausura. Sin embargo, solo falta conocer los horarios de los partidos que disputarán los llamados tres grandes del país, los cuales se confirmarían en las próximas horas. Cabe precisar que la fecha 17 comenzará el mismo día en que la selección peruana iniciará su participación en la fecha FIFA, con su encuentro frente a Bolivia.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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