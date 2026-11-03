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Horacio Melgarejo lanzó polémico gesto de Universitario a los hinchas de Alianza Lima en Matute

¡De no creer! El técnico argentino, tras ser expulsado durante el partido, se dirigió a los hinchas blanquiazules y realizó el gesto de la 'U' con las manos.

Antonio Vidal
Horacio Melgarejo lanzó polémico gesto de Universitario a los hinchas de Alianza Lima en Matute
Horacio Melgarejo lanzó polémico gesto de Universitario a los hinchas de Alianza Lima en Matute | composición Líbero/L1 Max
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¡Ante la hinchada blanquiazul! Horacio Melgarejo protagonizó un tenso momento tras recibir abucheos en el estadio Alejandro Villanueva. El entrenador argentino fue expulsado en los minutos finales del partido entre Alianza Lima y Cienciano. Sin embargo, lejos de quedarse callado, respondió a los aficionados recordando su pasado en Universitario e hizo el gesto característico de la 'U'.

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Horacio Melgarejo lanzó polémico gesto de Universitario a los hinchas de Alianza Lima

Tras su expulsión, el técnico argentino, quien mostró una actitud intensa durante varios tramos del partido, no dudó en dirigirse al árbitro para, posteriormente, realizar el gesto del máximo rival de los blanquiazules. Luego, mientras se dirigía a los vestuarios, Melgarejo le dio un abrazo a Pablo Guede, según informó L1 MAX.

Video: L1 Max

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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