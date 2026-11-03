Melgarejo dejó contundente declaración en la previa del Alianza vs Cienciano: "No es un partido especial"

Alianza Lima disputa su partido contra Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura. Sin embargo, en la previa de este encuentro, Horacio Melgarejo sorprendió con unas contundentes declaraciones sobre sus expectativas para el compromiso. El técnico argentino fue consultado sobre si este duelo le generaba alguna sensación diferente debido a su pasado en Universitario. No obstante, el actual entrenador del 'Papá' manifestó que, para él, no se trata de un partido especial, pese a su pasado en el cuadro crema.

Horacio Melgarejo dejó contundente declaración en la previa de Alianza Lima vs. Cienciano

Durante una conversación con L1 MAX, en el estadio Alejandro Villanueva, Melgarejo fue consultado sobre este encuentro. Al respecto, el DT manifestó que, pese a no considerarlo un partido especial, a cualquier entrenador o jugador le gusta disputar compromisos en este tipo de escenarios. Asimismo, destacó la hinchada blanquiazul.

Video: L1 Max

“¿Es un partido especial enfrentar a Alianza por su pasado en Universitario? Buena pregunta. No es un partido especial . A todo el mundo, como entrenador y como jugador, le gusta venir a esta clase de estadio, con esta gente, y enfrentar al campeón del Apertura, que está peleando ahora también por el Clausura”, expresó el argentino.

No obstante, aclaró que siente un cariño especial por la ‘U’, aunque también por los equipos que le brindaron la oportunidad de trabajar. “Pero bueno, mi pasado en Universitario ahí está. Sabemos que yo quiero mucho al club. Quiero mucho a Municipal, a Grau, a UTC, a todos los equipos que me dieron la posibilidad de trabajar. Pero hoy estoy defendiendo la camiseta de Cienciano. Le agarré mucho cariño al club, a la gente y a la ciudad. Y, por sobre todo, la cosa es tratar de que el club el año que viene pueda participar en un torneo internacional”, finalizó.

El pasado de Horacio Melgarejo en Universitario

Horacio Melgarejo formó parte del comando técnico de Universitario de Deportes en 2021, cuando se desempeñó como asistente técnico de Ángel Comizzo.