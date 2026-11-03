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Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Melgarejo por polémico gesto en Matute

Se viralizó un video en el que se puede observar cómo Franco Navarro fue a buscar a Melgarejo. Ante ello, tuvieron que intervenir para evitar que la situación llegara a mayores.

Antonio Vidal
Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Melgarejo por polémico gesto en Matute
Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Melgarejo por polémico gesto en Matute | composición Líbero
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Horacio Melgarejo fue expulsado durante el encuentro entre Alianza Lima y Cienciano. Tras ello, los abucheos hacia su persona en el estadio Alejandro Villanueva no se hicieron esperar y la reacción del entrenador tampoco. El técnico del ‘Papá’ no dudó en realizar el gesto de Universitario, protagonizando una situación que aumentó la tensión del momento. Sin embargo, en videos grabados por los hinchas blanquiazules se puede observar cómo Franco Navarro, director deportivo del club, fue a buscarlo tras lo ocurrido.

Horacio Melgarejo lanzó polémico gesto de Universitario a los hinchas de Alianza Lima en Matute

PUEDES VER: Horacio Melgarejo lanzó polémico gesto de Universitario a los hinchas de Alianza Lima en Matute

Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Horacio Melgarejo

En el video se puede observar cómo el técnico argentino se dirige a los vestuarios escoltado por los policías. Sin embargo, de un momento a otro aparece Franco Navarro, quien, visiblemente molesto, le reclama por el gesto realizado. Ante ello, el director deportivo tuvo que ser sujetado para evitar que se acercara a Melgarejo.

En el material audiovisual también se observa a Franco Navarro Jr., quien se acercó para increpar al entrenador argentino. Además, en un momento del video se aprecia cómo le lanzan una pelota al técnico de Cienciano.

¿Qué hizo Horacio Melgarejo?

Tras ser expulsado, Horacio Melgarejo no dudó en realizar el gesto de la ‘U’, institución en la que trabajó como asistente técnico de Ángel Comizzo. Esta acción en el estadio Alejandro Villanueva aumentó aún más la tensión del momento.

Alianza Lima Cienciano Horacio Melgarejo

Horacio Melgarejo lanzó polémico gesto de Universitario a los hinchas de Alianza Lima en Matute

Próximo partido de Cienciano

Cienciano ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso por el Torneo Clausura, tras el encuentro contra Alianza Lima. El conjunto cusqueño recibirá a Sport Huancayo este viernes 6 de noviembre, desde las 8.30 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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