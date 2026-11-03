Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Melgarejo por polémico gesto en Matute

Horacio Melgarejo fue expulsado durante el encuentro entre Alianza Lima y Cienciano. Tras ello, los abucheos hacia su persona en el estadio Alejandro Villanueva no se hicieron esperar y la reacción del entrenador tampoco. El técnico del ‘Papá’ no dudó en realizar el gesto de Universitario, protagonizando una situación que aumentó la tensión del momento. Sin embargo, en videos grabados por los hinchas blanquiazules se puede observar cómo Franco Navarro, director deportivo del club, fue a buscarlo tras lo ocurrido.

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Franco Navarro perdió el control y casi se va a las manos con Horacio Melgarejo

En el video se puede observar cómo el técnico argentino se dirige a los vestuarios escoltado por los policías. Sin embargo, de un momento a otro aparece Franco Navarro, quien, visiblemente molesto, le reclama por el gesto realizado. Ante ello, el director deportivo tuvo que ser sujetado para evitar que se acercara a Melgarejo.

En el material audiovisual también se observa a Franco Navarro Jr., quien se acercó para increpar al entrenador argentino. Además, en un momento del video se aprecia cómo le lanzan una pelota al técnico de Cienciano.

¿Qué hizo Horacio Melgarejo?

Tras ser expulsado, Horacio Melgarejo no dudó en realizar el gesto de la ‘U’, institución en la que trabajó como asistente técnico de Ángel Comizzo. Esta acción en el estadio Alejandro Villanueva aumentó aún más la tensión del momento.

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Próximo partido de Cienciano

Cienciano ya tiene la mira puesta en su próximo compromiso por el Torneo Clausura, tras el encuentro contra Alianza Lima. El conjunto cusqueño recibirá a Sport Huancayo este viernes 6 de noviembre, desde las 8.30 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.