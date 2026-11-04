Cienciano le pidió disculpas a Alianza Lima y toda su hinchada: "Actos inaceptables"

Horacio Melgarejo está en el ojo de la tormenta debido a que hizo un polémico gesto contra Alianza Lima y su hinchada tras la derrota 1-0 en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha número 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Tras ello, y diversos comentarios en contra del entrenador, Cienciano emitió un comunicado pidiéndole disculpas al club blanquiazul y a todos los afectados. Todo en las siguientes líneas.

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En el tramo final del encuentro en La Victoria, el director técnico del cuadro imperial fue expulsado por haber realizado una 'U' con sus manos mientras se retiraba del campo. Recordemos que dicha vocal es el apodo de Universitario de Deportes, máximo rival de los dirigidos por Pablo Guede, por lo que, como era de esperarse, provocó la furia de todos los aficionados en el recinto deportivo de Matute. A raíz de ello, el conjunto rojo decidió pronunciarse.

"Cienciano expresa su profundo rechazo y lamenta la falta de respeto y los hechos de violencia ocurridos esta noche durante el encuentro ante Alianza Lima. Estos actos son absolutamente inaceptables y contradicen los principios de respeto y convivencia que deben prevalecer en el fútbol. Reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a las instituciones, las personas y un fútbol libre de violencia, sea la forma que sea y venga de quien venga; dentro y fuera de las canchas", indicó el 'Papá' en sus redes sociales.

"Asimismo, ofrecemos las disculpas del caso a la hinchada de Alianza Lima, sus dirigentes y a toda persona que pudo verse afectada por los lamentables hechos suscitados el día de hoy, así como también a nuestros hinchas y todas las personas allegadas a nuestra institución, y comunicamos que adoptaremos las medidas correspondientes para evitar que situaciones como esta vuelvan a repetirse", agregó Cienciano tras lo sucedido con Alianza Lima.

Cienciano emitió unas disculpas.

Horacio Melgarejo tiene pasado en Universitario

Durante la temporada 2021, Horacio Melgarejo fue asistente técnico de Universitario de Deportes cuando Ángel Comizzo se encontraba a cargo. En esa campaña se disputó un clásico y los merengues perdieron 2-1 ante Alianza Lima. Ese encuentro generó la salida del entrenador merengue y también del actual DT de Cienciano, por lo que muchos creen que a raíz de ello le tiene cólera al cuadro blanquiazul.