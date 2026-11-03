Cienciano evalúa firme decisión con Melgarejo tras polémico gesto a hinchas de Alianza en Matute

La victoria de Alianza Lima sobre Cienciano, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1, quedó casi en segundo plano debido al controversial gesto que hizo el técnico Horacio Melgarejo en los minutos finales del mencionado partido. Esto generó muchos comentarios y podría generar consecuencias que afecten al estratega argentino.

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Horacio Melgarejo podría no continuar en Cienciano

Tras finalizar el encuentro, los panelistas del canal L1 MAX comentaban todo lo sucedido durante y después del compromiso. En ese sentido, el periodista Kevin Pacheco reveló que se comunicó con gente que toma decisiones en el 'Papá' y existe la posibilidad de que para la siguiente temporada tengan a otro entrenador.

“Me comentan que es muy complicado que Melgarejo siga el otro año. No les ha gustado la actitud porque hace quedar mal a la institución. Y si bien están peleando por alcanzar un cupo a la Copa Sudamericana, esa actitud no ha gustado para nada”, dijo el comunicador.

Kevin Pacheco reveló que Cienciano evalúa continuidad de Horacio Melgarejo.

Luego, el periodista Julio Vílchez agregó lo siguiente: “Porque se debe a Cienciano. No es un tipo ligado a Universitario, más allá de que haya ciertos matices por ahí. Hacer ese gesto en Matute es comportarse muy lejos de cualquier valor o principio de Cienciano”.

¿Qué gesto hizo Horacio Melgarejo en Matute?

Cuando el partido entre Alianza Lima y Cienciano llegaba al minuto 91, el árbitro decidió expulsar a Horacio Melgarejo por sus constantes gritos y provocar a la hinchada. Luego de eso, el también exfutbolista profesional hizo un gesto provocativo en alusión a Universitario de Deportes, clásico rival de los Íntimos.