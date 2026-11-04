Horacio Melgarejo rompe su silencio con comunicado tras polémico gesto: "Me equivoqué"

Horacio Melgarejo se expresó mediante sus redes sociales y pidió disculpas a la hinchada de Cienciano y a la de Alianza Lima tras el polémico gesto que realizó luego de ser expulsado durante el encuentro realizado en el estadio Alejandro Villanueva. El entrenador argentino, en su pronunciamiento, reconoció su error tras ser expulsado durante el encuentro ante los blanquiazules.

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Horacio Melgarejo se pronunció tras el Cienciano vs Alianza Lima

El técnico no ocultó su arrepentimiento por lo sucedido y admitió que reaccionó de mala manera al momento de abandonar el campo de juego. Según explicó, se encontraba molesto por la expulsión y terminó realizando un gesto que no correspondía, por lo que asumió su responsabilidad sin buscar justificaciones.

"Hinchas de Cienciano, quiero hablarles de lo de anoche. Me equivoqué. Cuando me expulsaron, me fui caliente e hice un gesto que no tenía que hacer. No hay excusa. Les pido perdón a ustedes, y también a la gente de Alianza".

El argentino también reconoció que este año el 'Papá' viene teniendo un buen desempeño, por lo que no quiere que por este tipo de situaciones se oculte lo que han logrado. "Este equipo hizo cosas muy lindas este año y no quiero que un error mío ensucie eso. Lo que más me importa ahora es que Cienciano termine el año clasificado a un torneo internacional, que es donde este club tiene que estar".

Mensaje de Horacio Melgarejo en sus redes sociales

Próximo partido de Cienciano

Cienciano comienza a enfocarse en su próximo desafío por el Torneo Clausura tras enfrentar a Alianza Lima. El conjunto imperial jugará como local ante Sport Huancayo este viernes 6 de noviembre, a partir de las 8.30 p. m., en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.