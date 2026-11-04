Liga 1 prepara rotunda medida contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, tras polémica con Alianza

Horacio Melgarejo vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de sus polémicos gestos contra los hinchas de Alianza Lima. El técnico de Cienciano ya ha tenido otras situaciones controversiales a lo largo de la temporada. Por ello, se conoció que la Liga 1 ya está preparando una medida contundente con el estratega.

Liga 1 prepara rotunda medida contra Horacio Melgarejo, DT de Cienciano

El técnico de Cienciano ha generado una enorme polémica en las últimas horas tras realizar el gesto de Universitario cuando fue expulsado durante el partido ante Alianza Lima. Esta situación provocó molestia incluso entre los directivos del club.

Por ello, durante el programa ‘L1 Radio’, el periodista Kevin Pacheco informó que el directorio de la Liga 1 ya decidió abrir un expediente disciplinario contra Horacio Melgarejo y analizar una posible sanción por sus acciones. Sin embargo, esta no sería la única medida, ya que también buscarían anular la medida cautelar del TAS que le permite dirigir.

Liga 1 abrirá expediente contra Horacio Melgarejo por sus gestos ante Alianza Lima

“La información que tenemos es que se va a abrir un expediente a Horacio Melgarejo . Probablemente la próxima semana se dé y el directorio de la Liga va a evaluar qué medida tomar en referencia a la situación del TAS y ver si puede anular la cautelar que había presentado el técnico ”, reveló el comunicador.

Cabe recordar que Horacio Melgarejo había sido sancionado con un año de suspensión tras criticar duramente a la Copa de la Liga y al presidente de la FPF, Agustín Lozano. Sin embargo, el argentino presentó un reclamo ante el TAS y logró mantenerse en los banquillos gracias a una medida cautelar, mientras se emite un fallo definitivo sobre su caso.

Horacio Melgarejo pidió disculpas a Alianza Lima

Luego de la polémica, el técnico del ‘Papá’ brindó una entrevista al programa ‘L1 Radio’ y no dudó en expresar sus disculpas hacia los hinchas de Alianza Lima, así como a la institución misma por sus gestos.

“Me ganó un poco el nerviosismo. Quiero pedir disculpas a la gente de Alianza Lima, no tengo que reaccionar así, más allá de los insultos, escupitajos y un montón de cosas que me tiraron. Disculpas a la gente de Alianza, porque no corresponde hacer lo que hice. Ahora a seguir peleando y dejar a Cienciano lo más arriba posible. El objetivo principal es pedir disculpas al club, a su gente y al fútbol peruano”, señaló.