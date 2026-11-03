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Próximo partido de Alianza Lima vs Chankas por Torneo Clausura 2026: cuándo juega, hora y canal

Conoce el siguiente partido de Alianza Lima ante Los Chankas en Andahuaylas por la jornada 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Diego Medina
Chankas será local ante Alianza Lima en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026.
Chankas será local ante Alianza Lima en la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Alianza Lima deja atrás el duelo ante Cienciano en Matute y ahora concentrará esfuerzos ante su siguiente rival: Los Chankas. El equipo de Pablo Guede tendrá que viajar a Andahuaylas previo a la fecha FIFA de noviembre, en la que buscará a como de lugar la victoria para cerrar de la mejor manera el Torneo Clausura 2026.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Chankas por Torneo Clausura 2026?

El partido entre Alianza Lima vs Chankas por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 se jugará el próximo domingo 8 de noviembre en el Estadio Los Chankas de Andahuaylas. Los blanquiazules buscarán los tres puntos a como de lugar.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Chankas?

El duelo por la fecha 16 del Torneo Clausura 2026 entre Alianza Lima vs Chankas inicia a partir de la 1.00 p. m. horas locales (6.00 p. m. horas GMT). De igual manera, te anunciamos los horarios para los diferentes países del mundo:

  • México: 12.00 m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 1.00 p. m.
  • Venezuela, Bolivia: 2.00 p. m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 3.00 p. m.
  • España: 7.00 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Chankas por Torneo Clausura 2026?

La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Chankas por la penúltima fecha del Torneo Clausura 2026 se verá por la señal de L1 MAX. Asimismo, tienes las opciones vía streaming para sintonizarlas en los aplicativos de DGO, Movistar TV App y TV 360.

(VIDEO: Los Chankas)

Alianza Lima es líder absoluto del Acumulado de la Liga 1 2026

El cuadro blanquiazul se mantiene en lo más alto de la Tabla Acumulada de la Liga 1 2026 y espera cerrar la jornada regular como el mejor en la clasificación anual. El equipo victoriano aseguró presencia en la gran final de título nacional.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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