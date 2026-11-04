Mr Peet se deshizo en elogios ante futbolista de Alianza Lima tras victoria: "Distinto"

Alianza Lima logró vencer por la mínima a Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026, un resultado que los mantiene en la pelea por el título del campeonato y aumenta su ilusión de ser campeones nacionales. Tras el encuentro, Mr Peet no dudó en elogiar el desempeño de un futbolista de los íntimos.

Mr Peet se deshizo en elogios ante futbolista de Alianza Lima

Durante su programa ‘Madrugol’, el periodista deportivo Mr Peet analizó el rendimiento de los jugadores de Alianza Lima en el encuentro ante Cienciano y no dudó en destacar a Fernando Gaibor por encima de otros futbolistas como Eryc Castillo y Jairo Vélez.

Según indicó el comunicador, el volante es el equilibrio del equipo, ya que su presencia en el campo permite que sus compañeros dejen de correr constantemente en busca del balón y se concentren en el juego técnico. En ese sentido, lo calificó como un jugador distinto.

Fernando Gaibor es uno de los habituales en el esquema de Pablo Guede

“ Muchas veces en los partidos nos quedamos con los goles de Castillo, con el desequilibrio de Vélez, pero el jugador distinto en Alianza es Fernando Gaibor . Todo mejora a partir de Gaibor, cuando no está en el equipo, todos corren y la velocidad te quita precisión. Esto no es Europa, donde puede combinar velocidad y técnica. Acá tienes que encontrar el equilibrio”, sostuvo.

Del mismo modo, Mr Peet recalcó que el ingreso del volante desde el banquillo fue vital para que Alianza Lima mejorara su manejo del balón. Además, le permitió a Pablo Guede modificar su esquema, un ajuste que resultó clave para conseguir el gol del triunfo.

“No teníamos ese jugador que pare la pelota. Entra Gaibor, Alianza mejora en el trato, la apertura, el servicio largo y entonces el profe hace esta variante: pone bien abierto a Quevedo y a Castillo, juega con dos nueves, Vélez llegando detrás de estos y Gaibor trasladando. Así llegó el gol”, acotó.

Números de Fernando Gaibor con Alianza Lima este 2026

Fernando Gaibor ha sido uno de los jugadores más regulares en el esquema de Alianza Lima en esta temporada. El ecuatoriano ha sido vital en el manejo de juego del equipo desde el mediocampo, además de que ha aportado con tres goles y dos asistencias en los 27 partidos que ha jugado en la Liga 1.