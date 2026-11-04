Mr Peet fue rotundo contra Horacio Melgarejo por gestos a hinchas de Alianza Lima: "Bochornoso"

Horacio Melgarejo generó una enorme polémica tras haber sido expulsado en la victoria de Alianza Lima por 1-0 ante Cienciano. El técnico argentino realizó el gesto de Universitario hacia los hinchas en el Estadio Alejandro Villanueva, un acto que incitó a la violencia. Tras ello, Mr Peet no tardó en reaccionar y criticar el accionar del estratega.

Mr Peet rotundo contra Horacio Melgarejo por gestos a hinchas de Alianza Lima

Durante su programa ‘Madrugol’, el periodista deportivo Mr Peet se refirió a la polémica generada alrededor de Horacio Melgarejo y recordó que el propio técnico había comentado que se sometió a un tratamiento para controlar sus actitudes. Sin embargo, no dudó en calificar de “pobres y bochornosos” sus gestos hacia los hinchas de Alianza Lima.

"Hay situaciones que uno no quisiera tocar. Es lamentable y yo soy una de las personas que conversó con el profe Melgarejo. Es más, él dijo que se había sometido a un tratamiento para controlar sus emociones, bueno todo se fue al diablo. Afortunadamente, dentro del pobre espectáculo y del bochornoso final que se generó con su expulsión, la policía lo condujo hacia sus vestuarios . Era un deseo de no caer en la provocación y no tocarlo, porque eso hubiera generado una situación que hoy estaríamos lamentando", sostuvo.

Así fue el gesto de Horacio Melgarejo mientras abandonaba el campo de Matute.

En esa línea, el comunicador señaló que, a pesar de sus gestos provocadores, considera que lo más grave fue el cambio de Gonzalo Aguirre cuando llevaba pocos minutos en el campo. Según precisó, esta decisión terminó exponiendo al jugador a cuestionamientos sobre su carrera en redes sociales.

" Estas situaciones tribuneras y lo que hizo con Gonzalo Aguirre en medio de tanta violencia cibernética. Creo que lo peor que hizo, dentro de lo bochornoso que fue, fue exponer a un jugador de fútbol. Porque dentro de tanta estupidez que hay en redes sociales, los imbéciles van a decir lo que les viene en gana y van a descalificar y poner en duda la carrera de un muchacho porque perdió una pelota divida. Eso sí es delicado", agregó.

Liga 1 prepara sanción contra Horacio Melgarejo

El periodista Kevin Pacheco reveló que el directorio de la Liga 1 ya tiene contemplado abrir un expediente disciplinario en contra de Horacio Melgarejo tras sus acciones contra los hinchas de Alianza Lima. De esta forma, estudiarán qué tipo de sanción aplicarán contra el técnico.