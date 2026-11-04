Horacio Melgarejo arremetió en vivo contra conductor de L1 MAX: "Como periodista es muy malo"

Tras haber realizado el símbolo de Universitario en Matute, durante la derrota de Cienciano ante Alianza Lima por el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, Horacio Melgarejo quedó atrapado en una tormenta que no parece ver pronto el rayo de sol. El director técnico del cuadro imperial viene siendo criticado y hasta su propio club tuvo que pedir disculpas mediante un comunicado. No conforme con enemistarse con toda la hinchada blanquiazul, ahora confrontó a un conocido periodista de L1 MAX y le dijo de todo en pleno programa en vivo.

Luego del encuentro, llevado a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, el entrenador argentino tuvo una breve conversación en videollamada con el programa L1 RADIO, donde fue consultado por su actuar. Sin embargo, el diálogo poco a poco se fue calentando y protagonizó un tenso momento con el comunicador y psicólogo Ricardo Montoya, quien tampoco dudó en responderle.

“ Su inteligencia para plantear partidos es muy buena, pero su inteligencia emocional a veces deja que desear ”, comenzó indicando el mencionado conductor de L1 MAX, sin pensar que Horacio Melgarejo respondería con todo. “ Es verdad lo que dice, usted también como persona es muy bueno y como periodista muy malo ”, arremetió el entrenador de Cienciano para sorpresa de todos los presentes.

De inmediato, sus compañeros intentaron calmar los ánimos y el mismo Ricardo Montoya señaló que esas palabras eran elogios viniendo del polémico director técnico. Incluso, luego aseguró que le parece un gran estratega, pero que, a consideración suya, le falta el manejo grupal dentro de un plantel como el del ‘Papá’. Sin duda alguna, fue un momento controversial el que se vivió en L1 RADIO durante el análisis del triunfo de Alianza Lima.

Horacio Melgarejo emitió un comunicado

A través de sus redes sociales, Horacio Melgarejo se pronunció sobre lo sucedido en Matute: “A la hinchada de Cienciano: Hinchas de Cienciano, quiero hablarles de lo de anoche. Me equivoqué. Cuando me expulsaron, me fui caliente e hice un gesto que no tenía que hacer. No hay excusa. Les pido perdón a ustedes, y también a la gente de Alianza. Este equipo hizo cosas muy lindas este año y no quiero que un error mío ensucie eso. Lo que más me importa ahora es que Cienciano termine el año clasificado a un torneo internacional, que es donde este club tiene que estar”.