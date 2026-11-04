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Alianza Lima y Universitario pueden jugar la Liga 2 2027, Segunda División del Perú, ¿Qué pasó?

Alianza Lima y Universitario de Deportes pueden terminar jugando la Liga 2 2027 por una contundente razón. Revisa qué está sucediendo.

Francisco Esteves
Alianza Lima y Universitario pueden jugar la Liga 2 2027.
Alianza Lima y Universitario pueden jugar la Liga 2 2027. | Foto: Composición Líbero.
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¡Sorpresa! Pese a que usted no lo crea, Alianza Lima y Universitario de Deportes pueden jugar la Liga 2 2027. Pese a que mas instituciones se encuentran luchando por el título de la Liga 1 esta temporada, los hinchas se llevaron una enorme sorpresa al conocer que los dos clubes más importantes del Perú pueden jugar la Segunda División el año entrante. Te contamos todos los detalles.

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La campaña va llegando a su final y muchos clubes saben cuál será su destino; muchos descienden de sus respectivas categorías y otros ascienden desde lo más bajo, como por ejemplo los elencos de Copa Perú. En ese sentido, mientras los planteles de Pablo Guede y Fabián Bustos disputan el Torneo Clausura de la Primera División, las otras categorías del club se encuentran jugando la Liga 3.

Resulta que Alianza Lima y Universitario de Deportes marchan con chances de clasificar a la Fase Final de la Tercera División del Perú, por lo que uno de los dos equipos podrá clasificar a la Liga 2 de la próxima temporada, aunque este certamen lo jugarían sus reservas y no el primer equipo, ya que dicho plantel está destinado para la Liga 1. De momento, quien más chances tiene de obtener el anhelado boleto es el cuadro de La Victoria.

Alianza Lima, Universitario, Liga 3

Alianza Lima le ganó hace poco 1-0 a Universitario en el clásico de la Liga 3.

Ambos clubes se encuentran en el Grupo B de la Fase Final de la Liga 3, donde Alianza Lima es líder con 8 unidades y +5 de diferencia de gol, mientras que Universitario está tercero con 4 puntos y 0 de diferencia de gol. Únicamente los dos primeros de cada zona acceden a los playoffs por el ascenso.

Próximos partidos de Alianza Lima y Universitario

Por la fecha cuatro de la Liga 3, Alianza Lima enfrentará a Juan Aurich en condición de visitante, mientras que Universitario recibirá a Juventud Cautivo en un duelo clave para rebasarlo en la tabla de posiciones. Ambos compromisos se llevarán a cabo este 4 de noviembre.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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