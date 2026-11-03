Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, rotundo sobre posible sanción contra Pablo Guede: "No me interesa"

Alianza Lima recibirá a Cienciano en Matute por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los íntimos buscan recuperarse tras la dura derrota sufrida a manos de Sporting Cristal, situación que complicó sus aspiraciones de ganar el segundo certamen de la temporada. En la previa del esperado cotejo, Horacio Melgarejo, DT del 'Papá', tomó la palabra y se refirió a la posible sanción que recibiría su colega Pablo Guede, tras protagonizar un fuerte altercado con Hernán Barcos durante y después del partido en el Alberto Gallardo.

Horacio Melgarejo, DT de Cienciano, rotundo sobre posible sanción contra Pablo Guede

En declaraciones para Jax Latin Media, el estratega argentino evitó entrar en polémicas respecto al caso de Pablo Guede y señaló que, pese a que rechaza cualquier tipo de conductas antideportivas, su postura siempre será a favor de que, tanto futbolistas como entrenadores, puedan ejercer sus funciones libremente en cada partido.

"No voy a tocar ese tema porque yo no soy quién para estar pidiendo sanciones para mis colegas. Ya los entes deportivos saben lo que tienen que hacer, la Comisión Disciplinaria. A mí la verdad no me interesa, yo quiero que mis colegas estén en el campo. Es algo que no me corresponde", manifestó Melgarejo a su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez junto a la delegación cusqueña.

Comisión Disciplinaria abrirá proceso contra Pablo Guede tras pelea con Hernán Barcos

De esta manera, Horacio Melgarejo dejó en claro que no pretende involucrarse en la polémica que rodea a Pablo Guede y su posible sanción. El técnico de Cienciano prefirió mantenerse al margen y expresó su deseo de que todos sus colegas puedan dirigir con normalidad desde el campo de juego.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano?

Vale resaltar que Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán HOY martes 3 de noviembre a las 8.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura. La transmisión del encuentro EN VIVO irá por la señal de L1 MAX para todo el territorio nacional.