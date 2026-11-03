Preocupación en Alianza Lima: Representante de Pablo Guede llegó a Perú tras gresca con Hernán Barcos

Alianza Lima se encuentra enfocado en su partido ante Cienciano por la fecha 15 del Torneo Clausura. Los íntimos buscan sumar de a tres ante el ‘Papá’ y dejar atrás la dura semana que tuvieron tras la derrota ante Sporting Cristal y la posibilidad de que su DT Pablo Guede sea sancionado tras la gresca que protagonizó con Hernán Barcos durante y después del duelo en el Alberto Gallardo.

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No obstante, a pocas horas del encuentro ante los cusqueños, se confirmó una noticia que ha encendido las alarmas en Matute: Leonardo Cauteruchi, representante del técnico argentino, llegó a Lima tras el incidente con el ‘Pirata’ y los rumores de un posible castigo contra su patrocinado. ¿El periodo de Guede en Matute se acerca a su fin?, en esta nota te contamos todos los detalles.

Representante de Pablo Guede llegó al Perú tras gresca con Hernán Barcos

Según información del periodista José Varela, el agente del estratega blanquiazul arribó a la capital como parte de una visita programada con antelación. De acuerdo con el citado comunicador, la presencia de Cauteruchi en Lima no tiene ninguna relación con lo ocurrido el último jueves en el Alberto Gallardo ni pasa por un tema de negociación contractual con el club victoriano.

"El representante de Pablo Guede se encuentra en Lima. La presencia del agente del técnico argentino responde a una visita programada con anticipación y no está vinculada a ninguna negociación contractual. En Alianza Lima, el enfoque está puesto en la definición del campeonato", publicó Varela en su cuenta oficial de X.

Pablo Guede tuvo incidente con Hernán Barcos y podría ser sancionado

De esta manera, la llegada de Leonardo Cauteruchi no representa, por ahora, un indicio de cambios en el futuro de Pablo Guede. Mientras tanto, Alianza Lima mantiene su atención en el duelo ante Cienciano, donde buscará recuperar terreno en la recta final del Torneo Clausura.

¿Hasta cuándo tiene contrato Pablo Guede con Alianza Lima?

Vale resaltar que Pablo Guede tiene contrato vigente con Alianza Lima hasta diciembre del presente año. Hasta el momento, su continuidad para la temporada 2027 no ha sido oficializada por parte de la directiva.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano?

Recordemos que Alianza Lima y Cienciano se medirán HOY martes 3 de noviembre a las 8.00 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 15 del Torneo Clausura.